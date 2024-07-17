Тестеры в восторге от официального инструмента для моддинга Baldur's Gate 3

В сентябре удостоенная наград Baldur's Gate 3 получит долгожданный большой патч 7 (видимо, он будет не последним), который представит, например, официальный инструмент для моддинга. По этой причине создатели усердно работают над инструментарием, а сами модераторы помогают им, участвуя в закрытых тестах.

В недавней записи в сообществе Steam от Larian Studios мы узнали некоторые мнения авторов модов, которые разработали один из своих проектов при поддержке этого инструмента. Мы даже увидели скриншоты, призванные доказать, насколько инструментарий повысит комфортность работы с модами.

Мне очень нравится создавать цвета в этом инструменте, поскольку как визуальный человек я могу видеть внесенные мной изменения, используя визуальные эффекты персонажей и меняя настройки для отображения... это неописуемо - Padme4000.

Другой разработчик модов, TechRoot, также сосредоточился на цветах. Он отметил, что ранее ему приходилось писать проект в виде кода. Однако ситуация изменилась благодаря «набору инструментов».

FaerunColors — это небольшой мод, хотя он касается почти исключительно визуальных аспектов, его пришлось писать полностью в виде кода. [...] Теперь набор инструментов позволяет мне выбирать именно тот цвет, который я хочу и где я хочу, а также проверять тысячи других цветов, о которых я даже не подозревал. Больше не пишу, теперь рисую - TechRoot.

Будем надеяться, что официальный мод-инструмент действительно работает так, как утверждают вышеупомянутые моддеры. Хотя если его разрабатывает Larian Studios, можно в этом не сомневаться.

Напоследок напомним, что регистрация на тесты, направленные на проверку всех изменений патча 7, еще продолжается. Если вы хотите принять участие, зарегистрируйтесь, нажав соответствующую кнопку на вкладке игры в Steam. Закрытое бета-тестирование начнется 22 июля.