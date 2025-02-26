Тестовый Патч 8 для Baldur's Gate 3 нерфит один из самых сильных подклассов и "улучшает физику гениталий в фоторежиме"

Пока Larian Studios готовится выпустить долгожданный Patch 8, некоторые счастливчики наслаждаются масштабным обновлением Baldur's Gate 3 на ранней стадии стресс-теста. Но не все будут рады узнать, что в него только что внесли исправления, уменьшающие силу одного из новых подклассов-кантрипов.

В последнем патче были исправлены различные ошибки, в том числе и та, из-за которой Гейл постоянно жаждал новых магических предметов, но новый патч кажется более масштабным, так как он решает проблему новых подклассов и делает их способности более соответствующими их аналогам из Dungeons & Dragons. Например, как объясняется в недавних патч-нотах Larian, знаменитый кантрик "Громовой клинок" был "лимитирован" - к большому огорчению многих фанатов.

До выхода обновления игроки, прошедшие стресс-тест, узнали, что Громовой клинок был слишком сильным, так как его можно было использовать с доп. атакой - по сути, оно позволяло наносить бесплатный урон, так как кантрип работает, позволяя кастеру наносить удар оружием ближнего боя, нанося дополнительный урон Громом, если пораженная цель двигается после этого. Фанаты D&D, знакомые с заклинаниями 5e, знают, что они сильны и без того, но с Дополнительной атакой? Это был бы верный способ пройти режим Честь.

После этого обновления игроки смогут использовать Громовой клинок только один раз за ход, но как отмечают игроки в одной из тем, посвященных патчу, "это все еще улучшенная версия Booming Blade по сравнению с 5e" и "возможность использовать его при нескольких атаках просто кажется безумным апом". Это также не единственное изменение.

Примечания к патчу, пожалуй, довольно длинные, в них подробно описано все, начиная с таких подклассов и заканчивая более забавными улучшениями, как, например - "улучшение физики гениталий в фоторежиме, чтобы избежать неприятных скручиваний и деформаций при переключении между позами". Это очень по-лариански.