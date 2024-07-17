Тифлинг-бард Альфира сможет присоединиться к отряду в седьмом патче для Baldur's Gate 3

Компания Larian опубликовала в своем блоге обширную информацию о следующем патче для Baldur's Gate 3, раскрыв некоторые из его новых возможностей. В нем разработчики откровенно намекнули на то, что у нас может появиться новый компаньон: тифлинг-бард Альфира.
Но учитывая ее участие в одном из игровых эпизодов (спойлеры ниже), она не останется в партии надолго.
В блоге Larian, где подробно описаны изменения патча 7, есть отдельный раздел, посвященный Темному соблазну. В нем делается серьезный намек на то, что это происхождение получит эксклюзивного члена партии.
Возможно, мы также позволили некоему барду присоединиться к партии в качестве управляемого персонажа, если есть свободный слот, временно, конечно.
Поскольку об этом говорится только в этом разделе, можно смело предположить, что речь идет об Альфире.
При игре за Темного Соблазна, Альфира попытается присоединиться к вашему лагерю в начале первого акта, но вы убьете ее, пока она спит. Это ваше первое испытание — объясниться со своими спутниками, пока вы нависаете над ее мертвым телом.
Теперь Larian, похоже, собирается сделать все еще мрачнее, предоставив Альфире статус компаньона, когда она встретит игроков. Её пребывание в отряде не будет особенно продолжительным, но она, по крайней мере, появится в партии, если будет свободное место. Это сделает этот момент особенно жестоким для новых игроков, не знакомых с Темным Соблазном.
У седьмого патча на данный момент нет даты выпуска. Baldur’s Gate 3 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
По сути это логично и мне кажется так было задумано с самого начала, ну барда среди компаньёнов не было, а она прям таки напрашивалась на эту роль.
Жалко, что ненадолго, а я уже представил себе её как персонажа способным пытать противников своим пением и белочек, которые были в ужасе от пения, можно было тоже использовать.
Шикарно.
очередное доказательство что игра находится в раннем доступе, а добавить ее надо было ,во все варианты, а не только к темному соблазну, в любом случае начинать заново или перепроходить смысла нет.
ура
Отлично, теперь появится больше причин её убить.
блеадь а если не за урджа играть, то онеа не присоединится?
Темный соблазн одобряет))) Если вы понимаете о чем я))
Ууураааа, кипятком фанатики писать будут, Альфира в нашей пачке, какой смысл это делать, если она приходит и в этот же вечер погибает?
За дуржа погибает
А какой смысл, если тебе игра не нравится, заходить в каждую тему по игре и разводить срач?
Не обращай внимания). Он из тех, кто везде ссыт и срёт на то, что лично ему не нравится.
Нормального спутника не судьба добавить, только всякую рогатую нечисть?
За одобренными РПЦ персонажами вам в Смуты нужно.
Сразу видно, что ты в игру-то не играл, раз такие вещи спрагиваешь. Из всех спутников сейчас рогатых только два(один из них опционально). Остальные все более-менее люди