Тифлинг-бард Альфира сможет присоединиться к отряду в седьмом патче для Baldur's Gate 3

Компания Larian опубликовала в своем блоге обширную информацию о следующем патче для Baldur's Gate 3, раскрыв некоторые из его новых возможностей. В нем разработчики откровенно намекнули на то, что у нас может появиться новый компаньон: тифлинг-бард Альфира.

Но учитывая ее участие в одном из игровых эпизодов (спойлеры ниже), она не останется в партии надолго.

В блоге Larian, где подробно описаны изменения патча 7, есть отдельный раздел, посвященный Темному соблазну. В нем делается серьезный намек на то, что это происхождение получит эксклюзивного члена партии.

Возможно, мы также позволили некоему барду присоединиться к партии в качестве управляемого персонажа, если есть свободный слот, временно, конечно.

Поскольку об этом говорится только в этом разделе, можно смело предположить, что речь идет об Альфире.

Спойлер

При игре за Темного Соблазна, Альфира попытается присоединиться к вашему лагерю в начале первого акта, но вы убьете ее, пока она спит. Это ваше первое испытание — объясниться со своими спутниками, пока вы нависаете над ее мертвым телом.

Теперь Larian, похоже, собирается сделать все еще мрачнее, предоставив Альфире статус компаньона, когда она встретит игроков. Её пребывание в отряде не будет особенно продолжительным, но она, по крайней мере, появится в партии, если будет свободное место. Это сделает этот момент особенно жестоким для новых игроков, не знакомых с Темным Соблазном.

У седьмого патча на данный момент нет даты выпуска. Baldur’s Gate 3 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.