Точную дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox назовут на церемонии The Game Awards

Выход Xbox-версии Baldur's Gate 3 все еще запланирован на декабрь, что подтвердила компания-разработчик Larian Studios.
"Игроки Xbox, мы слышали, что вы ждете новостей о Baldur's Gate 3", - сообщила Larian в своем твиттере. "Игра выйдет в декабре. Мы увидим вас на церемонии The Game Awards, где состоится мировая премьера точной даты релиза".
Победителей объявят во время церемонии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря — в Москве это будет раннее утро 8 декабря.
Лучшая версия с оптимизацией выйдет