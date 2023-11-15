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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 939 оценок

Точную дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox назовут на церемонии The Game Awards

butcher69
Новости

Выход Xbox-версии Baldur's Gate 3 все еще запланирован на декабрь, что подтвердила компания-разработчик Larian Studios.

"Игроки Xbox, мы слышали, что вы ждете новостей о Baldur's Gate 3", - сообщила Larian в своем твиттере. "Игра выйдет в декабре. Мы увидим вас на церемонии The Game Awards, где состоится мировая премьера точной даты релиза".

Победителей объявят во время церемонии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря — в Москве это будет раннее утро 8 декабря.

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