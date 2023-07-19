Целых 11 минут геймплея Baldur's Gate 3 показывают невероятные возможности редактора персонажа ©

Новая пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios привлекла достаточное внимание к полноценному релизу. Разработчики проекта заинтриговали игроков масштабным приключением с массой возможностей, которые будут видны даже на моменте создания персонажа. В сети появился новый геймплейный отрывок Baldur’s Gate 3, который показывает во всех деталях возможности встроенного редактора персонажей.

Записью игрового процесса поделилось издание Kotaku. Журналисты уже успели прикоснуться к релизной версии Baldur’s Gate 3 и остались впечатлены функционалом редактора персонажей. Larian позволит игрокам проявить полную творческую свободу при выборе внешности главного героя. Для этого они значительно улучшили редактор, обновив его интерфейс и добавив еще больше параметров для выбора. Пользователи смогут выбирать из большого количества готовых пресетов внешности персонажа или же скрупулезно настраивать все детали через более точные ползунки.

Отправиться в удивительный фэнтези мир, созданный разработчиками Divinity: Original Sin и Divine Divinity, можно будет уже в начале следующего месяца. Baldur’s Gate 3 покинет ранний доступ на ПК уже 3 августа. До консоли PS5 ролевая игра доберется немного позднее — 6 августа, а также когда-нибудь выйдет на Xbox Series X/S.