Целых 11 минут геймплея Baldur's Gate 3 показывают невероятные возможности редактора персонажа

Новая пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios привлекла достаточное внимание к полноценному релизу. Разработчики проекта заинтриговали игроков масштабным приключением с массой возможностей, которые будут видны даже на моменте создания персонажа. В сети появился новый геймплейный отрывок Baldur’s Gate 3, который показывает во всех деталях возможности встроенного редактора персонажей.
Записью игрового процесса поделилось издание Kotaku. Журналисты уже успели прикоснуться к релизной версии Baldur’s Gate 3 и остались впечатлены функционалом редактора персонажей. Larian позволит игрокам проявить полную творческую свободу при выборе внешности главного героя. Для этого они значительно улучшили редактор, обновив его интерфейс и добавив еще больше параметров для выбора. Пользователи смогут выбирать из большого количества готовых пресетов внешности персонажа или же скрупулезно настраивать все детали через более точные ползунки.
Отправиться в удивительный фэнтези мир, созданный разработчиками Divinity: Original Sin и Divine Divinity, можно будет уже в начале следующего месяца. Baldur’s Gate 3 покинет ранний доступ на ПК уже 3 августа. До консоли PS5 ролевая игра доберется немного позднее — 6 августа, а также когда-нибудь выйдет на Xbox Series X/S.
Красивые девушки в играх это лайк. Настоящая рпг на сотни часов это покупка.
Где настройки писек?
Писек медведей?)
Абалденный геймплей!)
А что здесь невероятного? Ну да, можно изменить цвет зрачкоа, боевую раскраску и т.п. вещи. Есть куча РПГ с подобными механиками и в этом плане ничего удивительного. Та же Spore по своему редактору превосходит BG 3. Да, там можно создавать только монстров, но возможностей в их создании куда больше, чем тут))
В драгон адж3 был шикарный редактор.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
А помните? Перед релизом киберпанка реды хвасталась что у них в редакторе можно зубы и ногти красить.
А тут 15 рогов на выбор и туева хуча цветов к ним
еще бы на Рэдов отсылаться, у них список "да у нас можно будет (вырезано на релизе)" внушительный.
Да. Редактор в игре где мы и так не видим гг очень пососный