Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 075 оценок

Целых 11 минут геймплея Baldur's Gate 3 показывают невероятные возможности редактора персонажа

©
Gutsz
Новости

Новая пошаговая ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios привлекла достаточное внимание к полноценному релизу. Разработчики проекта заинтриговали игроков масштабным приключением с массой возможностей, которые будут видны даже на моменте создания персонажа. В сети появился новый геймплейный отрывок Baldur’s Gate 3, который показывает во всех деталях возможности встроенного редактора персонажей.

Записью игрового процесса поделилось издание Kotaku. Журналисты уже успели прикоснуться к релизной версии Baldur’s Gate 3 и остались впечатлены функционалом редактора персонажей. Larian позволит игрокам проявить полную творческую свободу при выборе внешности главного героя. Для этого они значительно улучшили редактор, обновив его интерфейс и добавив еще больше параметров для выбора. Пользователи смогут выбирать из большого количества готовых пресетов внешности персонажа или же скрупулезно настраивать все детали через более точные ползунки.

Отправиться в удивительный фэнтези мир, созданный разработчиками Divinity: Original Sin и Divine Divinity, можно будет уже в начале следующего месяца. Baldur’s Gate 3 покинет ранний доступ на ПК уже 3 августа. До консоли PS5 ролевая игра доберется немного позднее — 6 августа, а также когда-нибудь выйдет на Xbox Series X/S.

13
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
6363

Красивые девушки в играх это лайк. Настоящая рпг на сотни часов это покупка.

2
cuckold

Где настройки писек?

1
-zotik-

Писек медведей?)

0
Eminence

Абалденный геймплей!)

1
Jarvis666

А что здесь невероятного? Ну да, можно изменить цвет зрачкоа, боевую раскраску и т.п. вещи. Есть куча РПГ с подобными механиками и в этом плане ничего удивительного. Та же Spore по своему редактору превосходит BG 3. Да, там можно создавать только монстров, но возможностей в их создании куда больше, чем тут))

0
-zotik-

В драгон адж3 был шикарный редактор.

0
Hiro-Kun

НЕВЕРОЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

0
VaZZers

А помните? Перед релизом киберпанка реды хвасталась что у них в редакторе можно зубы и ногти красить.

А тут 15 рогов на выбор и туева хуча цветов к ним

-5
DarkScorpius

еще бы на Рэдов отсылаться, у них список "да у нас можно будет (вырезано на релизе)" внушительный.

-2
-zotik-

Да. Редактор в игре где мы и так не видим гг очень пососный

0