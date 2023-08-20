Цены на MTG-карты с Карлах резко взлетели после выхода Baldur's Gate 3 ©

Baldur's Gate 3 может вызвать множество разногласий, но есть одна вещь, с которой мы все можем согласиться: Карлах - красотка. И не только потому, что она буквально горячая.



Теперь фанаты распространяют эту преданность и за пределы самой игры, скупая ее карты Magic: The Gathering, которые были выпущены в прошлом году. Теперь их не хватает, и спрос привел к скачку цен. Другими словами, фанаты BG3 настолько возбуждены, что это может помешать фанатам MTG собрать свои колоды.

Это событие было замечено стримером Amazonian, который показал очень неожиданное повышение цен на карту с Карлах в начале этого месяца. Очевидно, что скачок полностью совпадает с релизом Baldur's Gate 3, причем TCG Player указывает на то, что повышение цен началось 9 августа. Это говорит о том, что игрокам Baldur's Gate потребовалось всего несколько дней, чтобы влюбиться в тифлингшу.

Рост цены с 2 до $5,90 за год, может быть, и не самый значительный, но достаточный, чтобы показать, что интерес значительно возрос с момента выхода полной версии игры. Не стоит ожидать и снижения цен в ближайшее время. Karlach, Fury of Avernus - отличная карта сама по себе, поэтому MTG-игроки тоже будут стремиться заполучить ее в свои руки. Благодаря этому она стала самой востребованной картой в наборе, превзойдя по популярности других персонажей, получивших свои собственные карты после выхода Baldur's Gate 3 в начале этого месяца.



Стоит также учесть, что Baldur's Gate 3 еще не успела полностью выйти. 6 сентября она выйдет и на PlayStation 5, что еще больше расширит базу игроков. Через некоторое время после этого, скорее всего, можно будет ожидать релиза на Xbox, поскольку Larian Studios активно работает над тем, чтобы сделать игру жизнеспособной на этой консоли, а точнее, на Xbox Series S.