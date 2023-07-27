У авторов Baldur's Gate 3 пока нет планов на добавление огнестрельного оружия и класса Стрелка ©

Несмотря на растущую популярность подкласса Стрелок в Dungeons & Dragons, компания Larian Studios заявила, что в настоящий момент "не планирует" добавлять этот класс или огнестрельное оружие в Baldur's Gate 3.

Хотя огнестрельное оружие может быть включено в обычную игру Dungeons & Dragons благодаря дополнительным правилам, на протяжении почти всего времени существования D&D оно не занимало особого места. Так было до тех пор, пока известный мастер игры Мэтью Мерсер не придумал подкласс Стрелка в шоу Critical Role, подчеркнув тем самым потенциал класса и сделав его популярным неофициальным выбором среди игроков D&D.

Учитывая растущую популярность, можно задаться вопросом, рассматривают ли авторы Baldur's Gate 3 возможность добавления подкласса в каком-либо виде, или же собираются пойти по стопам D&D и проигнорировать его.

На вопрос о возможности появления класса Стрелка компания Larian Studios просто ответила:

На данный момент у нас нет планов по добавлению класса или огнестрельного оружия.

Оптимисты, возможно, рассматривают это "пока" как знак того, что это может произойти в будущем, что технически возможно, но на данный момент ответ выглядит вполне однозначным.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.