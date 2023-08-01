У Baldur's Gate 3 не будет предварительной загрузки на ПК ©

Baldur's Gate 3 скоро выйдет на ПК, и, как уже стало ясно, это будет очень масштабная игра, с огромным количеством контента и сотнями часов геймплея. Учитывая масштабы игры, неудивительно, что размер ее инсталляции составит внушительные 122 ГБ, хотя до запуска игры у вас не будет дополнительного времени, чтобы разобраться с этим.

Larian Studios подтвердила, что предварительная загрузка для Baldur's Gate 3 не предусмотрена. Это означает, что если вы надеялись установить игру на свою систему, чтобы сразу же после разблокировки приступить к прохождению, то, к сожалению, это невозможно. А если учесть, что владельцы Digital Deluxe Edition также не получают 72 часа раннего доступа (как владельцы PS5), то обойти отсутствие предварительной загрузки просто невозможно.

Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.