У Baldur's Gate 3 не будет предварительной загрузки на ПК

Baldur's Gate 3 скоро выйдет на ПК, и, как уже стало ясно, это будет очень масштабная игра, с огромным количеством контента и сотнями часов геймплея. Учитывая масштабы игры, неудивительно, что размер ее инсталляции составит внушительные 122 ГБ, хотя до запуска игры у вас не будет дополнительного времени, чтобы разобраться с этим.
Larian Studios подтвердила, что предварительная загрузка для Baldur's Gate 3 не предусмотрена. Это означает, что если вы надеялись установить игру на свою систему, чтобы сразу же после разблокировки приступить к прохождению, то, к сожалению, это невозможно. А если учесть, что владельцы Digital Deluxe Edition также не получают 72 часа раннего доступа (как владельцы PS5), то обойти отсутствие предварительной загрузки просто невозможно.
Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
предварительная загрузка и ранний доступ появились за месяц до первоначального релиза, так что грех жаловаться
Возможно. Но если у тебя интернет не очень, то все равно ждать пока все остальные играют несколько обидно.
упс
Немного не понял, есть ли смысл качать ранний доступ, чтобы потом просто обновится? Или там все эти 120 гигов перекачивать будет?
Нет все не нужно перекачивать по идее.
Я думаю, что билд новый будет.
вот не ясно, и оф ответа нет(
Писали, что придётся перекачивать. Так что нет смысла устанавливать сейчас.
жаль конечно, но кажется это было вполне ожидаемо
Неприятно. С размером нынешних игр, предзакгрузка обязательно нужна. Либо гигабитный интернет. 100 Мбит/с уже изжили себя.
Помянем сервера стима