У Baldur's Gate 3 появился собственный адвент-календарь с сюрпризами от Larian Studios

Larian Studios решила возобновить традицию адвент-календаря и в этом году — инициатива, которую команда уже реализовала в прошлом году и которая в этом году также посвящена Baldur’s Gate 3.

Таким образом, в течение этих 12 дней до Рождества можно будет найти ежедневные сюрпризы на официальном сайте, открытом Larian для мероприятия и доступном по этому адресу. По традиции каждый день нужно щёлкнуть поле, которое приведёт к мини-игре с прикреплённым призом.

Сегодняшняя коробка запускает классическую головоломку, в которой нам нужно правильно соединить плитки, чтобы раскрыть основной рисунок, который напоминает один из сеттингов Baldur's Gate 3 и, наконец, открывает видео.

В видеоролике, который можно найти в качестве награды за решение головоломки, мы видим, как менеджер по связям с общественностью команды Аойф Уилсон украшает рождественскую ёлку. Во время видео затем передаются поздравления из всех подразделений Larian, которых, очевидно, много, и все желают пользователям счастливых праздников.

Однако особенно интересно присутствие режиссёра Свена Винке, который приходит в конце видео, чтобы забрать из рук коллеги загадочный рождественский подарок, утверждая, что то, что находится внутри, ещё не готово для просмотра.

Речь идёт о «следующей игре Larian», как видно на бирке, прикреплённой к подарку.

Это? Ему все ещё нужно много времени провести в духовке, но когда мы закончим, он будет очень большим. Пока вам придётся подождать.