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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9 1 532 оценки

У игроков Baldur's Gate 3 появились проблемы с сохранениями, но есть некоторые решения

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Procy_on
Новости

В сети распространяется информация об ошибке в Baldur's Gate 3, которая не позволяет игрокам сохраняться, из-за чего некоторые теряют изрядную часть прогресса сразу после начала игры.

"У меня тоже такая проблема, - написал один из игроков на форуме Steam в ответ на просьбу найти решение. - из-за этого, плюс из-за сбоя, мне пришлось заново проходить создание персонажа и первые 20 минут на корабле. Не самое удачное начало".

Игроки, столкнувшиеся с этой проблемой, обнаружили, что их игра застревает в синхронизации, не позволяя ни сохраниться, ни загрузиться. Некоторые игроки предложили отключить функцию кросс-сохранения, что помогло некоторым, но не всем.

Larian Studios знает о проблеме, и выложила в FAQ несколько возможных вариантов ее решения, включая отключение Защитника Windows и других программ. Один из игроков также предложил следующие действия.

  1. Отключите облачную синхронизацию с Baldur's Gate 3
  2. Удалите папку "C:\Users\myUser\AppData\Local\Larian Studios\Baldur's Gate 3".
  3. Запустите игру и не включайте облачную синхронизацию
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Shimuto

интересно а драйвер новый для балдура выпустят? или у него итак всё норм с дллс и тд?

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