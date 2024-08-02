У Larian был рабочий прототип продолжения Baldur's Gate 3, но студия не хотела тратить ещё 3 года

Larian Studios не планировала продолжать делать игры Baldur's Gate, когда отправилась в путешествие по Забытым Королевствам. Десятилетиями она рассказывала истории в своей собственной вселенной, а не играла с чужими игрушками. Однако в течение короткого времени Baldur's Gate 4 была на слуху. В беседе с генеральным директором Свеном Винке перед первой годовщиной он объяснил почему Larian почти сделала сиквел, и почему в итоге этого не произошло.

В марте Larian объявила, что закончила с Baldur's Gate 3 и двигается дальше. Но оказалось, что это произошло только после того, как она работала над своим следующим приключением, в котором, как сказал мне Винке, «уже можно было играть во что-то».

Ели что-то суперуспешно, очевидно, все спрашивают тебя: «Когда ты собираешься сделать следующее?». И когда ты, как разработчик, выходишь из этой маленькой жалкой пещеры, в которой ты сидел много-много часов, заканчивая свою работу, ты уязвим.

В этом уязвимом состоянии Винке был открыт для идеи большего количества Baldur's Gate.

Вы склонны делать очевидные вещи: дополнение или самостоятельное расширение, или работать над продолжением, потому что это самый простой путь.

Поэтому Larian начала работать над продолжением. Изначально это было расширение.

У нас есть движок, всё остальное; все, что нам нужно сделать, это добавить дополнительные уровни или просто придумать несколько новых историй — насколько это может быть сложно?

Прогресс был быстрым, потому что «производственная машина была еще теплой». Но сразу после Baldur's Gate 3 Винке знал, что все будет не так гладко.

Я имею в виду, что нам, вероятно, придется переделывать это 10 раз. И действительно ли мы хотим делать это в течение следующих трех лет? Для расширения это, казалось, того не стоило. Но для полноценного продолжения, Baldur's Gate 4? О, да, это звучит как действительно хорошая идея. Давайте сделаем BG4. Все, что мы сделали мы можем просто перенести туда, людям это понравится.

Но тогда на «делать одно и то же» понадобилось ещё больше времени, и это не было бы привлекательным для Винке или разработчиков.

Мы должны подумать, как мы можем делать то, что нас воодушевляет. Все очень быстро изменилось, и я не думаю, что мы, как разработчики, когда-либо чувствовали себя лучше с тех пор, как приняли это решение. Честно говоря, вы действительно не можете объяснить или выразить это, насколько мы свободны.

Larian сейчас готовится к двум новым RPG, для одной из которых они провели саммит в Барселоне в прошлом месяце, и Винке представил идеи остальной части компании.