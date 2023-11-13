Умер руководитель отдела кинематографической анимации Baldur's Gate 3

Джим Саутворт (Jim Southworth), руководитель отдела анимации Baldur's Gate 3, скончался. Об этом было объявлено в Twitter компании Larian Studios. Это печальный день для индустрии: ушел из жизни человек, который помог сделать нечто прекрасное, и только сейчас начал получать заслуженные награды.
Как сообщается в твите, Саутворт был руководителем отдела по кинематографической анимации, и он был чертовски хорош в этом деле. Любой, кто играл в игру, согласится с тем, что все участники этого проекта отдавали ему свою кровь, пот и слезы. Это была, несомненно, одна из лучших игр из когда-либо созданных. Она получила множество наград на Golden Joystick и, без сомнения, получит премии на The Game Awards.
Мы с прискорбием сообщаем о кончине Джима Саутворта, руководителя отдела кинематографической анимации. Джим очень заботился о команде, это хорошо заметно по их работе. Он любил делать игры, а нам нравилось делать игры вместе с ним. Всем нам будет его недоставать.
Саутворт пришел в команду Larian в марте 2019 года в качестве художественного руководителя, а затем перешел на должность руководителя отдела кинематографической анимации в феврале 2021 года. Несомненно, он хотел создать что-то особенное, но вряд ли он осознавал, какое влияние окажет, частью которого он стал. Он ушел из жизни, увидев, что его работа навсегда изменила игровой мир.
Перед тем как присоединиться к Larian Studios, Саутворт занимал должности в таких британских студиях, как Wonderstruck и Turbulenz, где работал над мультиплеерной игрой Boundless. Кроме того, он многие годы посвятил своему труду в PlayStation London Studio
и выдал лучшую работу своей жизни...
Его работа лучшая. Пусть земля этому человеку будет пухом. Жаль конечно что ушел из жизни так рано, но хотя бы успел увидеть как его работа получила огромное признание.
Царство небесное, Мастер, RIP.
Молу лиж сказать , пусть земля тебе будет пухом..
Вот до чего людей рабочая нагрузка доводит
RIP
палочки вверх!
А из-за чего погиб то?
Агенты калфилда убирают конкурентов.
Press
Эх не успел написать, что сейчас уникум какой-нибудь напишет press f.