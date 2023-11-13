Умер руководитель отдела кинематографической анимации Baldur's Gate 3

Джим Саутворт (Jim Southworth), руководитель отдела анимации Baldur's Gate 3, скончался. Об этом было объявлено в Twitter компании Larian Studios. Это печальный день для индустрии: ушел из жизни человек, который помог сделать нечто прекрасное, и только сейчас начал получать заслуженные награды.

Как сообщается в твите, Саутворт был руководителем отдела по кинематографической анимации, и он был чертовски хорош в этом деле. Любой, кто играл в игру, согласится с тем, что все участники этого проекта отдавали ему свою кровь, пот и слезы. Это была, несомненно, одна из лучших игр из когда-либо созданных. Она получила множество наград на Golden Joystick и, без сомнения, получит премии на The Game Awards.

Мы с прискорбием сообщаем о кончине Джима Саутворта, руководителя отдела кинематографической анимации. Джим очень заботился о команде, это хорошо заметно по их работе. Он любил делать игры, а нам нравилось делать игры вместе с ним. Всем нам будет его недоставать.

Саутворт пришел в команду Larian в марте 2019 года в качестве художественного руководителя, а затем перешел на должность руководителя отдела кинематографической анимации в феврале 2021 года. Несомненно, он хотел создать что-то особенное, но вряд ли он осознавал, какое влияние окажет, частью которого он стал. Он ушел из жизни, увидев, что его работа навсегда изменила игровой мир.

Перед тем как присоединиться к Larian Studios, Саутворт занимал должности в таких британских студиях, как Wonderstruck и Turbulenz, где работал над мультиплеерной игрой Boundless. Кроме того, он многие годы посвятил своему труду в PlayStation London Studio