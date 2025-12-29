Услада для Темного Соблазна: Фанат Baldur's Gate 3 создал в Храме Баала инсталляцию из 850 мертвых тел NPC

Когда кажется, что в Baldur's Gate 3 исследованы все сюжетные развилки и открыты все концовки, игровое сообщество находит всё более изощренные способы развлечь себя. На этот раз энтузиаст с Reddit под ником Longwinter1641 превратил финал игры в настоящий перформанс, масштаб которого впечатляет и пугает одновременно. Он принес в Храм Баала около 850 трупов уникальных NPC, собранных на протяжении всех трех актов игры.
Ношение тел побежденных врагов в походном сундуке — практика не новая для фанатов RPG от Larian Studios. Обычно игроки ограничиваются парой-тройкой ключевых злодеев в качестве трофеев. Однако Longwinter1641 решил пойти до конца. Используя мод на бесконечный переносимый вес (так как общий груз составил около 45 тонн), он методично складировал в инвентарь практически всех, кто встречался на его пути: от случайных гоблинов до ключевых боссов.
В финальной «экспозиции», выложенной прямо перед алтарем Бога Убийств, можно заметить тела Рафаэля (убитого до трансформации), Казадора Зарра, Скелеритаса Гнуса и даже несчастных родителей Шэдоухарт. Игрок признался, что хотел принести еще больше «даров», но производительность ПК начала стремительно падать, не выдерживая такого количества физических объектов в одном кадре.
Реакция сообщества не заставила себя ждать. Пользователи шутят, что от такого зрелища сам Баал сбежал бы из собственного храма в поисках нового подземелья, а также гадают, какой урон нанесло бы заклинание «Взрыв трупа» в центре этой кучи.
Сам автор останавливаться на достигнутом не собирается. В комментариях он заявил, что уже начал новое прохождение — спидран, целью которого станет создание «более организованной и отсортированной кучи трупов».
Картинка со звуком))
как говорится "не бывает бесполезных людей, бывают привередливые ритуальщики".
если серьёзно парню стоило бы кукуху подлечить конечно
Ну как говорится, зато пиарщикам ларианов сгодилось для поддержания интереса к игре его достижение. Раз мы его видим в новостном пространстве.
Вот это я понимаю настоящий некромант.
Да Ларианы конечно всегда восхищали кучей оригинальных и просто классных механик в своих играх.
Баал покинул чат "Абсолютное зло"!