Услада для Темного Соблазна: Фанат Baldur's Gate 3 создал в Храме Баала инсталляцию из 850 мертвых тел NPC

Когда кажется, что в Baldur's Gate 3 исследованы все сюжетные развилки и открыты все концовки, игровое сообщество находит всё более изощренные способы развлечь себя. На этот раз энтузиаст с Reddit под ником Longwinter1641 превратил финал игры в настоящий перформанс, масштаб которого впечатляет и пугает одновременно. Он принес в Храм Баала около 850 трупов уникальных NPC, собранных на протяжении всех трех актов игры.

Ношение тел побежденных врагов в походном сундуке — практика не новая для фанатов RPG от Larian Studios. Обычно игроки ограничиваются парой-тройкой ключевых злодеев в качестве трофеев. Однако Longwinter1641 решил пойти до конца. Используя мод на бесконечный переносимый вес (так как общий груз составил около 45 тонн), он методично складировал в инвентарь практически всех, кто встречался на его пути: от случайных гоблинов до ключевых боссов.

В финальной «экспозиции», выложенной прямо перед алтарем Бога Убийств, можно заметить тела Рафаэля (убитого до трансформации), Казадора Зарра, Скелеритаса Гнуса и даже несчастных родителей Шэдоухарт. Игрок признался, что хотел принести еще больше «даров», но производительность ПК начала стремительно падать, не выдерживая такого количества физических объектов в одном кадре.

Реакция сообщества не заставила себя ждать. Пользователи шутят, что от такого зрелища сам Баал сбежал бы из собственного храма в поисках нового подземелья, а также гадают, какой урон нанесло бы заклинание «Взрыв трупа» в центре этой кучи.

Сам автор останавливаться на достигнутом не собирается. В комментариях он заявил, что уже начал новое прохождение — спидран, целью которого станет создание «более организованной и отсортированной кучи трупов».