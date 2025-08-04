ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 933 оценки

Успех Baldur's Gate 3 позволит Larian Studios сделать новую игру еще более безумной и уникальной

Gutsz Gutsz

Прошло ровно два года с момента релиза Baldur’s Gate 3 — и сегодня уже никто не сомневается, что игра стала настоящим событием в индустрии. Основанная на правилах Dungeons & Dragons, партийная RPG от Larian Studios собрала почти 700 тысяч отзывов в Steam со средним рейтингом “крайне положительно”, и уже входит в число главных претендентов на звание "игры этого десятилетия".

На этом фоне не удивительно, что студия решила не останавливаться. Глава студии Larian Свен Винке отметил, что именно успех Baldur’s Gate 3 дал команде возможность взяться за следующий “сумасшедший проект”, над которым уже идет активная работа. По словам Винке, будущая игра будет “неожиданной” и принесет игрокам “много веселья” — причем в самых неожиданных формах.

BG3 изменила нашу жизнь. И позволила нам сделать то, что мы задумали дальше. Как это сработает — покажет время, но мы очень стараемся. И поверьте, это того стоит.

— написал Свен в своем аккаунте в X (Twitter).

Хотя фанаты с нетерпением ждут новостей о следующем проекте студии, стоит напомнить, что официальная поддержка Baldur’s Gate 3 завершилась только весной 2025 года. Финальный патч стал своего рода прощанием, после чего команда полностью сосредоточилась на новой игре. Тем не менее, небольшие обновления с правками и улучшениями продолжают выходить до сих пор.

Baldur's Gate 3 впервые вышла в 2020 году через ранний доступ на ПК. Не исключено, что будущий проект Larian также пройдет через этот этап прежде, чем доберется до полноценного релиза.

14
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
GleamingUngus

имхо, Baldur’s Gate 3 сильно переоценен.

18
TIuBo3aBpuK

Baldur's Gate 3 плохая как игра, но хорошая как игра

9
GleamingUngus TIuBo3aBpuK

Великая мудрость

Madfury

Скажи мне топ 5 игр всех времён и народов от себя и я скажу, кто ты. Или сразу слив?

1
NieRne

Судя по сундуку нас что, ждёт Baldur's Souls?

6
DezkQ

Мимики это неотъемлемая часть ДнД, эт скорей Хидетака их скомуниздил ) А скрин из БГ3 )

2
Goodvini

Ну в соулсах я бы не сказал, что там веселья много)

1
нитгитлистер DezkQ

само слово "мимик" как только не каверкали в игровой индустрии. попробуй детям объяснить теперь что это просто уличный актёр человек а не монстр

2
нитгитлистер

тоесть все эти 2 года они занимались... нисчем? на лаврах почивали? я думал они там уже половину новой игры запилили... дармоеды)))

2
DezkQ

За этот год тонна патчей вышла на БГ-3 включая расширение контента.

нитгитлистер DezkQ

это не оправдание для таких великих игроделов коими они себя преподносят))

2
Madfury

Нифига ты умный) они заслужили отдых. А игра начинается с концепции...и если фундамент г0Bно, то и нечего дом строить начинать.

Egik81

Надеюсь безумство и уникальность это не в несколько раз возросшие сроки нахождения в раннем доступе. А также логи патчей и сниженное ещё больше активная поддержка проекта после выхода из раннего доступа. И очень надеюсь что игра не будет 400 гигов.

1
Rey4rtRO
и сегодня уже никто не сомневается, что игра стала настоящим событием в индустрии

Кроме экспертов с ПГ, конечно же.

Я склонен считать, что нет оснований не верить словам Лариан, кредит доверия у них внушительный, как бы ни пытались это оспорить хейтеры вопреки фактическому успеху студии. Остается только ждать реализации того, что они придумают на этот раз. Надеюсь, вернут свое фирменное взаимодействие стихий, каким оно было в DOS 2, потому что в БГ3 эта фича была сильно урезана. Ну и вроде Свен заикался о сай-фай сеттинге.

Пупсик 3D

Потерять доверие легко, далеко ходить не нужно, после успеха ведьмака 3 что у нас появилось на свет, верно, какашка. Хоть я и положительно отношусь к BG3, все равно нужно ждать, а вот панты, и самопохвальность я не люблю.

Rey4rtRO Пупсик 3D

Безусловно. Вот как только от Лариан такая же "какашка" появится, так можно будет начинать и к их деятельности со скепсисом относиться.

opexdisturbed

Балдур крайне охеренная РПГ, но играть в нее вообще не могу. Ну не клеится у меня играть за кучу персонажей. Вот если бы за них играл ии, да еще и так, что посреди дороги вдруг один из сопартийцев просто решил куда нибудь свалить, а потом ты его где-нибудь в таверне встречаешь с элем и шлюхами. Или возможностью быть ОДНОМУ или максимум вдвоем. Тогда, думаю, что она бы мне зашла. Я просил у Ларионов добавить (lone wolf). Но был вежливо послан.

opexdisturbed

Блин, LONE WOLF !!! LONE одинокий!!!

opexdisturbed

Блин, LONE WOLF !!! LONE одинокий!!!

Алекс Рейлор

Вообще-то она вышла 31 августа, так что ещё не ровно 2 года.

ThinFalco

Давай Свен,мы верим в тебя🙂👍