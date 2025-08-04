Успех Baldur's Gate 3 позволит Larian Studios сделать новую игру еще более безумной и уникальной

Прошло ровно два года с момента релиза Baldur’s Gate 3 — и сегодня уже никто не сомневается, что игра стала настоящим событием в индустрии. Основанная на правилах Dungeons & Dragons, партийная RPG от Larian Studios собрала почти 700 тысяч отзывов в Steam со средним рейтингом “крайне положительно”, и уже входит в число главных претендентов на звание "игры этого десятилетия".
На этом фоне не удивительно, что студия решила не останавливаться. Глава студии Larian Свен Винке отметил, что именно успех Baldur’s Gate 3 дал команде возможность взяться за следующий “сумасшедший проект”, над которым уже идет активная работа. По словам Винке, будущая игра будет “неожиданной” и принесет игрокам “много веселья” — причем в самых неожиданных формах.
BG3 изменила нашу жизнь. И позволила нам сделать то, что мы задумали дальше. Как это сработает — покажет время, но мы очень стараемся. И поверьте, это того стоит.
— написал Свен в своем аккаунте в X (Twitter).
Хотя фанаты с нетерпением ждут новостей о следующем проекте студии, стоит напомнить, что официальная поддержка Baldur’s Gate 3 завершилась только весной 2025 года. Финальный патч стал своего рода прощанием, после чего команда полностью сосредоточилась на новой игре. Тем не менее, небольшие обновления с правками и улучшениями продолжают выходить до сих пор.
Baldur's Gate 3 впервые вышла в 2020 году через ранний доступ на ПК. Не исключено, что будущий проект Larian также пройдет через этот этап прежде, чем доберется до полноценного релиза.
имхо, Baldur’s Gate 3 сильно переоценен.
Baldur's Gate 3 плохая как игра, но хорошая как игра
Великая мудрость
Скажи мне топ 5 игр всех времён и народов от себя и я скажу, кто ты. Или сразу слив?
Судя по сундуку нас что, ждёт Baldur's Souls?
Мимики это неотъемлемая часть ДнД, эт скорей Хидетака их скомуниздил ) А скрин из БГ3 )
Ну в соулсах я бы не сказал, что там веселья много)
само слово "мимик" как только не каверкали в игровой индустрии. попробуй детям объяснить теперь что это просто уличный актёр человек а не монстр
тоесть все эти 2 года они занимались... нисчем? на лаврах почивали? я думал они там уже половину новой игры запилили... дармоеды)))
За этот год тонна патчей вышла на БГ-3 включая расширение контента.
это не оправдание для таких великих игроделов коими они себя преподносят))
Нифига ты умный) они заслужили отдых. А игра начинается с концепции...и если фундамент г0Bно, то и нечего дом строить начинать.
Надеюсь безумство и уникальность это не в несколько раз возросшие сроки нахождения в раннем доступе. А также логи патчей и сниженное ещё больше активная поддержка проекта после выхода из раннего доступа. И очень надеюсь что игра не будет 400 гигов.
Кроме экспертов с ПГ, конечно же.
Я склонен считать, что нет оснований не верить словам Лариан, кредит доверия у них внушительный, как бы ни пытались это оспорить хейтеры вопреки фактическому успеху студии. Остается только ждать реализации того, что они придумают на этот раз. Надеюсь, вернут свое фирменное взаимодействие стихий, каким оно было в DOS 2, потому что в БГ3 эта фича была сильно урезана. Ну и вроде Свен заикался о сай-фай сеттинге.
Потерять доверие легко, далеко ходить не нужно, после успеха ведьмака 3 что у нас появилось на свет, верно, какашка. Хоть я и положительно отношусь к BG3, все равно нужно ждать, а вот панты, и самопохвальность я не люблю.
Безусловно. Вот как только от Лариан такая же "какашка" появится, так можно будет начинать и к их деятельности со скепсисом относиться.
Балдур крайне охеренная РПГ, но играть в нее вообще не могу. Ну не клеится у меня играть за кучу персонажей. Вот если бы за них играл ии, да еще и так, что посреди дороги вдруг один из сопартийцев просто решил куда нибудь свалить, а потом ты его где-нибудь в таверне встречаешь с элем и шлюхами. Или возможностью быть ОДНОМУ или максимум вдвоем. Тогда, думаю, что она бы мне зашла. Я просил у Ларионов добавить (lone wolf). Но был вежливо послан.
Блин, LONE WOLF !!! LONE одинокий!!!
Блин, LONE WOLF !!! LONE одинокий!!!
Вообще-то она вышла 31 августа, так что ещё не ровно 2 года.
Давай Свен,мы верим в тебя🙂👍