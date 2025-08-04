Успех Baldur's Gate 3 позволит Larian Studios сделать новую игру еще более безумной и уникальной

Прошло ровно два года с момента релиза Baldur’s Gate 3 — и сегодня уже никто не сомневается, что игра стала настоящим событием в индустрии. Основанная на правилах Dungeons & Dragons, партийная RPG от Larian Studios собрала почти 700 тысяч отзывов в Steam со средним рейтингом “крайне положительно”, и уже входит в число главных претендентов на звание "игры этого десятилетия".

На этом фоне не удивительно, что студия решила не останавливаться. Глава студии Larian Свен Винке отметил, что именно успех Baldur’s Gate 3 дал команде возможность взяться за следующий “сумасшедший проект”, над которым уже идет активная работа. По словам Винке, будущая игра будет “неожиданной” и принесет игрокам “много веселья” — причем в самых неожиданных формах.

BG3 изменила нашу жизнь. И позволила нам сделать то, что мы задумали дальше. Как это сработает — покажет время, но мы очень стараемся. И поверьте, это того стоит.

— написал Свен в своем аккаунте в X (Twitter).

Хотя фанаты с нетерпением ждут новостей о следующем проекте студии, стоит напомнить, что официальная поддержка Baldur’s Gate 3 завершилась только весной 2025 года. Финальный патч стал своего рода прощанием, после чего команда полностью сосредоточилась на новой игре. Тем не менее, небольшие обновления с правками и улучшениями продолжают выходить до сих пор.

Baldur's Gate 3 впервые вышла в 2020 году через ранний доступ на ПК. Не исключено, что будущий проект Larian также пройдет через этот этап прежде, чем доберется до полноценного релиза.