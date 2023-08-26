Успех Baldur's Gate 3 - великое благо для индустрии, считает Фил Спенсер

Успех Baldur's Gate 3 - это нечто фантастическое для игровой индустрии, заявил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер.
Как известно, именно во время Gamescom Спенсер пообщался с главой Larian Studios Свеном Винке, заверив его в том, что ему будет оказана вся необходимая поддержка для подтверждения выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S в 2023 году.
"Это отличная игра", - сказал он, когда его собеседник упомянул Baldur's Gate 3, добавив, что, по его мнению, она не будет конкурировать со Starfield. "Выходят замечательные игры, и это здорово для индустрии. В первую очередь я хочу поздравить Larian Studios, они достигли Metascore 97 или около того".
Я прошел оригинальную Baldur's Gate, я большой поклонник этой серии, и то, что команда потратила столько времени на создание нового поколения классической франшизы, я считаю великим благом для игровой индустрии.
Действительно, Baldur's Gate 3 привлекла всех своими очевидными достоинствами, и, конечно, не случайно, что игра Larian Studios получила не только высокие оценки, но и искренние комплименты от нескольких ведущих деятелей индустрии, включая разработчиков Warhammer 40,000: Rogue Trader.
Все хотят примазаться к чужому успеху
Особенно Фил, который в этом году только и делает, что дрищет себе на ляжки, выгораживая и нахваливая откровенные провалы типа Рэдфолла и Сталкера.
Осталось сделать правильные выводы из этого "великого блага" и вообще отлично будет. Например, было бы хорошо, чтобы игры делались хотя бы также качественно. И неплохо было бы видеть не страх издателей и разработчиков за прибыль, а уверенность в своем продукте в лице отсутствия пресловутых денув и так далее