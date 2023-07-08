В Baldur's Gate 3 будет газета, реагирующая на ваш выбор, но вы также сможете проникнуть в офис и контролировать прессу

В заключительном превью Baldur's Gate 3 от Larian "Panel From Hell" было много такого, что заставляет радоваться предстоящей ролевой игре больше, чем когда-либо, но первое место вполне может занять газета: В Baldur's Gate 3 появится внутриигровая газета "Baldur's Mouth", которая будет меняться в зависимости от принятых вами решений.
В The Elder Scrolls 4: Oblivion было нечто подобное - у газеты были специальные выпуски, которые появлялись в мире по завершении определенных заданий. В серии Deus Ex также были газеты и новостные терминалы, которые менялись по мере прохождения игры. Квест в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom был очень забавным воплощением этой идеи. Baldur's Gate 3 обещает нечто более масштабное.
У нас есть система газет в этом городе - она будет реагировать на ваши действия, рассказывать о том, что вы делали. "Что мне действительно нравится в газете, так это то, что вы можете манипулировать ею. По сути, вы можете проникнуть в типографию и начать менять истории местами. Когда вы это сделаете, вас ждет большой сюрприз, и игра будет реагировать на это. Материалы в газете влияют на то, что жители города будут думать о вас.
Т.е. если в Oblivion или Deus Ex газеты были лишь аккуратным отражением выполнения побочных заданий или прохождения основного сюжета, то Baldur's Mouth больше похожа на полноценную, высокореактивную систему.
В Fallout: New Vegas это можно было сделать в ограниченной степени с помощью радио New Vegas: Был квест, в котором вы выбирали шерифа города, и тот, с кем вы пошли, получал свой собственный звуковой фрагмент, аккуратно вставленный в радиорепортаж о сюжете. Не менее глубокой была культовая Arcanum со своими газетами, которые могли меняться в зависимости от множества результатов квеста.
Бывшие разработчики Troika Games, такие как Тим Кейн и Леонард Боярский, говорили о системе Arcanum как о труде любви, который добавил дополнительные трудности в и без того сложную разработку, но, будем надеяться, Larian лучше понимала, во что она ввязывается, когда начинала работу над Baldur's Mouth. Особенно интересно посмотреть, как газета повлияет на вашу репутацию в городе, и сможете ли вы найти новые задания или возможности, основываясь на хорошей или плохой прессе.
А вот это без сомнения сильный ход! Сразу шедевральный Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura с его "тарантианцем" вспоминается... Вот тут угодили старичку-олдфагу, чертяки!! Тут прямо в яблочко попали :)))
Такое же чувство).Только название статьи прочёл и сразу в голове Арканум, с тобой на лавочке посижу))
Здорово, что можно будет увидеть, как те или иные твои действия влияют на мир. Надеюсь газета будет не для галочки.
Ёпта откуда у них газеты :D Вроде мечи, лучки, магия, и газета :D
Ну, твой комментарий побудил зайти в вики и почитать о газетах) Римская империя, Китай и Европа до изобретения мушкетов вполне могут считаться временем мечей и луков)
Точно, сам зашёл и почитал:D
Вот если бы эта газета писала про некрофилию, геноцид эльфов и рабство дворфов, то я бы почитал.