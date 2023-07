В Baldur's Gate 3 будет газета, реагирующая на ваш выбор, но вы также сможете проникнуть в офис и контролировать прессу ©

В заключительном превью Baldur's Gate 3 от Larian "Panel From Hell" было много такого, что заставляет радоваться предстоящей ролевой игре больше, чем когда-либо, но первое место вполне может занять газета: В Baldur's Gate 3 появится внутриигровая газета "Baldur's Mouth", которая будет меняться в зависимости от принятых вами решений.



В The Elder Scrolls 4: Oblivion было нечто подобное - у газеты были специальные выпуски, которые появлялись в мире по завершении определенных заданий. В серии Deus Ex также были газеты и новостные терминалы, которые менялись по мере прохождения игры. Квест в The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom был очень забавным воплощением этой идеи. Baldur's Gate 3 обещает нечто более масштабное.

У нас есть система газет в этом городе - она будет реагировать на ваши действия, рассказывать о том, что вы делали. "Что мне действительно нравится в газете, так это то, что вы можете манипулировать ею. По сути, вы можете проникнуть в типографию и начать менять истории местами. Когда вы это сделаете, вас ждет большой сюрприз, и игра будет реагировать на это. Материалы в газете влияют на то, что жители города будут думать о вас.

Т.е. если в Oblivion или Deus Ex газеты были лишь аккуратным отражением выполнения побочных заданий или прохождения основного сюжета, то Baldur's Mouth больше похожа на полноценную, высокореактивную систему.

В Fallout: New Vegas это можно было сделать в ограниченной степени с помощью радио New Vegas: Был квест, в котором вы выбирали шерифа города, и тот, с кем вы пошли, получал свой собственный звуковой фрагмент, аккуратно вставленный в радиорепортаж о сюжете. Не менее глубокой была культовая Arcanum со своими газетами, которые могли меняться в зависимости от множества результатов квеста.



Бывшие разработчики Troika Games, такие как Тим Кейн и Леонард Боярский, говорили о системе Arcanum как о труде любви, который добавил дополнительные трудности в и без того сложную разработку, но, будем надеяться, Larian лучше понимала, во что она ввязывается, когда начинала работу над Baldur's Mouth. Особенно интересно посмотреть, как газета повлияет на вашу репутацию в городе, и сможете ли вы найти новые задания или возможности, основываясь на хорошей или плохой прессе.