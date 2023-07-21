В Baldur's Gate 3 будут разнообразные сцены пыток и насилия

Baldur's Gate 3 должна стать самым захватывающим переосмыслением DnD в игре, а для придания реалистичности в нее будут добавлены жуткие элементы. Му уже знали, что согласно рейтингу ESRB, в игре будет много наготы и откровенного контента. Но внимательный пользователи обратили внимание и на другой момент - судя по всему, в проекте Larian Studios будут добавлены игровые и детально проработанные сцены пыток. Рейтинг не называет ужасные действия именно пытками, но описанные методы, которыми смогут воспользоваться игроки, - не что иное, как пытки.
Описанные в рейтинге методы будут использоваться для принуждения врагов к раскрытию важной информации, если игрок решит их применить. Эти необязательные приемы могут изменить динамику игрового процесса, раскрывая скрытые фрагменты информации, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.
В одном из эпизодов игроки в диалоге выбирают метод насилия при получении информации от пленника (например, удар раскаленной кочергой по бедру, удар копьем в пах, удаление ногтей на ногах); большинство этих действий происходит вне экрана, поскольку видно, как пленник реагирует на боль.
В Baldur's Gate 3 игроки смогут увидеть, как страдают враги, услышать крики боли и другие циничные сцены. Однако пытки будут происходить за кадром. С другой стороны, выбор диалогов позволит игрокам использовать менее жестокие варианты, если они не предназначены для пыток врагов.
Кроме того, в Baldur's Gate 3 много зрелых сцен, демонстрирующих насилие и кровопролитие, в том числе "обезглавливание мужчины за кадром с поднятой отрубленной головой; расчленение женщины с выпущенными внутренностями; извлечение мозга персонажа из черепа; выкалывание глаз связанного человека". Изуродованные трупы и море крови также будут характерны для игры.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
Увау какие вкусняшки в игру добавят мой внутренний садист доволен
К сожалению во многих играх не показывают обратную сторону медали (злых умыслов, пыток и т д), а Larian Studios таки прямо заявляют (а рейтинг насилия и жестокости уже определили игру) и предупреждают игроков, имеют полное право!!! почему нет! не нравятся сексуальные сцены, сцены насилия - не Ваша игра проходите мимо! Пытки это неотъемлемая часть истории средневековья, такими и были люди жестокими и кровавыми!!! есть даже музеи пыток!!!
+ к реализму того времени!!!
Особенно в DOS2 классно показывали, то тут будет еще интересней.
намного! потому что опыт + подача от разрабов, получается идеальное комбббо! =)
Ух, сколько лайков. В средневековье публичные пытки и казни были излюбленным развлечением черни, шли всей семьей, наряжались в лучшие одежды сами и наряжали детей.
Ничего не изменилось, пусть пытки и нарисованные, но в сознании то же самое.
Хлеба и зрелищ, как говорится)
Именно) Да, небольшая ошибка. Не в средневековье, а с древних времен. Еще римские императоры, ну вы поняли крч)
Обожаю расчленёнку
Я извиняюсь конечно! Но почему дата выхода игры указана 06.10.2020?
потому что был открыт ранний доступ с этой даты...
Три года? Жеесть... Надо посмотреть
а саму игру еще больше разрабатывали...
Я против пыток и издевательств. Информацию от пленника можно получить просто телепатией порывшись в его мыслях.
скорей всего если пользоваться телепатией от 'головастика' будут последствия вплоть до превращения в иллитида,да и ты не всегда же пытки будешь применять,только для определеных персонажей(если ты не садист конечно)
Хоть слово было сказано что заставляют пытать пленника? Не нравиться - не делай, на то игра и днд