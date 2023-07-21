В Baldur's Gate 3 будут разнообразные сцены пыток и насилия ©

Baldur's Gate 3 должна стать самым захватывающим переосмыслением DnD в игре, а для придания реалистичности в нее будут добавлены жуткие элементы. Му уже знали, что согласно рейтингу ESRB, в игре будет много наготы и откровенного контента. Но внимательный пользователи обратили внимание и на другой момент - судя по всему, в проекте Larian Studios будут добавлены игровые и детально проработанные сцены пыток. Рейтинг не называет ужасные действия именно пытками, но описанные методы, которыми смогут воспользоваться игроки, - не что иное, как пытки.

Описанные в рейтинге методы будут использоваться для принуждения врагов к раскрытию важной информации, если игрок решит их применить. Эти необязательные приемы могут изменить динамику игрового процесса, раскрывая скрытые фрагменты информации, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

В одном из эпизодов игроки в диалоге выбирают метод насилия при получении информации от пленника (например, удар раскаленной кочергой по бедру, удар копьем в пах, удаление ногтей на ногах); большинство этих действий происходит вне экрана, поскольку видно, как пленник реагирует на боль.

В Baldur's Gate 3 игроки смогут увидеть, как страдают враги, услышать крики боли и другие циничные сцены. Однако пытки будут происходить за кадром. С другой стороны, выбор диалогов позволит игрокам использовать менее жестокие варианты, если они не предназначены для пыток врагов.

Кроме того, в Baldur's Gate 3 много зрелых сцен, демонстрирующих насилие и кровопролитие, в том числе "обезглавливание мужчины за кадром с поднятой отрубленной головой; расчленение женщины с выпущенными внутренностями; извлечение мозга персонажа из черепа; выкалывание глаз связанного человека". Изуродованные трупы и море крови также будут характерны для игры.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.