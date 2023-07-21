Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 111 оценок

В Baldur's Gate 3 будут разнообразные сцены пыток и насилия

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butcher69
Новости

Baldur's Gate 3 должна стать самым захватывающим переосмыслением DnD в игре, а для придания реалистичности в нее будут добавлены жуткие элементы. Му уже знали, что согласно рейтингу ESRB, в игре будет много наготы и откровенного контента. Но внимательный пользователи обратили внимание и на другой момент - судя по всему, в проекте Larian Studios будут добавлены игровые и детально проработанные сцены пыток. Рейтинг не называет ужасные действия именно пытками, но описанные методы, которыми смогут воспользоваться игроки, - не что иное, как пытки.

Описанные в рейтинге методы будут использоваться для принуждения врагов к раскрытию важной информации, если игрок решит их применить. Эти необязательные приемы могут изменить динамику игрового процесса, раскрывая скрытые фрагменты информации, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

В одном из эпизодов игроки в диалоге выбирают метод насилия при получении информации от пленника (например, удар раскаленной кочергой по бедру, удар копьем в пах, удаление ногтей на ногах); большинство этих действий происходит вне экрана, поскольку видно, как пленник реагирует на боль.

В Baldur's Gate 3 игроки смогут увидеть, как страдают враги, услышать крики боли и другие циничные сцены. Однако пытки будут происходить за кадром. С другой стороны, выбор диалогов позволит игрокам использовать менее жестокие варианты, если они не предназначены для пыток врагов.

Кроме того, в Baldur's Gate 3 много зрелых сцен, демонстрирующих насилие и кровопролитие, в том числе "обезглавливание мужчины за кадром с поднятой отрубленной головой; расчленение женщины с выпущенными внутренностями; извлечение мозга персонажа из черепа; выкалывание глаз связанного человека". Изуродованные трупы и море крови также будут характерны для игры.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Лобо

Увау какие вкусняшки в игру добавят мой внутренний садист доволен

4
HALSIN

К сожалению во многих играх не показывают обратную сторону медали (злых умыслов, пыток и т д), а Larian Studios таки прямо заявляют (а рейтинг насилия и жестокости уже определили игру) и предупреждают игроков, имеют полное право!!! почему нет! не нравятся сексуальные сцены, сцены насилия - не Ваша игра проходите мимо! Пытки это неотъемлемая часть истории средневековья, такими и были люди жестокими и кровавыми!!! есть даже музеи пыток!!!

+ к реализму того времени!!!

3
Yjak Ad Yd

Особенно в DOS2 классно показывали, то тут будет еще интересней.

1
HALSIN Yjak Ad Yd

намного! потому что опыт + подача от разрабов, получается идеальное комбббо! =)

1
Aellie

Ух, сколько лайков. В средневековье публичные пытки и казни были излюбленным развлечением черни, шли всей семьей, наряжались в лучшие одежды сами и наряжали детей.

Ничего не изменилось, пусть пытки и нарисованные, но в сознании то же самое.

3
PuserG

Хлеба и зрелищ, как говорится)

1
Aellie PuserG

Именно) Да, небольшая ошибка. Не в средневековье, а с древних времен. Еще римские императоры, ну вы поняли крч)

0
211186

Обожаю расчленёнку

0
TAPAKAH222
0
Бенедикт Вольфрамович
0
МойДоДырыч

Я извиняюсь конечно! Но почему дата выхода игры указана 06.10.2020?

-1
HALSIN

потому что был открыт ранний доступ с этой даты...

1
МойДоДырыч HALSIN

Три года? Жеесть... Надо посмотреть

-1
HALSIN МойДоДырыч

а саму игру еще больше разрабатывали...

0
AndralStormborn

Я против пыток и издевательств. Информацию от пленника можно получить просто телепатией порывшись в его мыслях.

-7
Grieverff

скорей всего если пользоваться телепатией от 'головастика' будут последствия вплоть до превращения в иллитида,да и ты не всегда же пытки будешь применять,только для определеных персонажей(если ты не садист конечно)

0
Kopatich2k21

Хоть слово было сказано что заставляют пытать пленника? Не нравиться - не делай, на то игра и днд

0