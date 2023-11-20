В Baldur's Gate 3 была обнаружена крайне жуткая вырезанная концовка

Как и в D&D, Baldur's Gate 3 позволяет игрокам интерпретировать своего персонажа так, как они считают нужным, даже следуя своим темным побуждениям, если это необходимо. Larian Studios также решила дать игрокам уникальный способ прохождения третьей главы сюжета, в которой они получают уникального и полностью настраиваемого под себя персонажа Origin. Речь идет, конечно же, о The Dark Urge (Тёмный Соблазн) - персонаже, которому придется бороться со своими самыми темными побуждениями. Или даже потакать им, в зависимости от того, как вы решите играть.

Благодаря этому вы также сможете пройти кампанию Baldur's Gate 3 с уникальными вариантами и концовками: одна из них, как сообщает TheGamer, должна была быть особенно жуткой, но в итоге Larian Studios решила ее вырезать. Впрочем, фанатам удалось восстановить аудиофайлы, связанные с этой концовкой, которые вы можете прослушать в видеоролике ниже. Разумеется, сразу стоит предупредить, что дальше вас ждут огромные спойлеры о предыстории этого увлекательного и мрачного персонажа.

Как уже известно фанатам, жажда расправы у Темного Соблазна не просто так: оказалось, что его отец - Баал, Бог Убийства. В ходе прохождения кампании Baldur's Gate 3 у нас будет возможность либо восстать и начать искупление, либо до конца следовать его воле.

Однако Larian Studios придумала и альтернативный, куда более жестокий вариант: наш персонаж может настолько разочаровать Баала, что тот перестанет самостоятельно мыслить, превратившись в инструмент для генерации новых наследников.

При этом все очень детально расписано - и, что вполне логично, именно так и планировалось показать некоторые из этих деталей - так что легко понять, что разработчики посчитали, что это уже, пожалуй, излишне, даже для тех, кого подобная кампания может привлечь к мрачным последствиям.