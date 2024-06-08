В Baldur's Gate 3 есть пасхалка на следующую игру студии Larian, но игроки её пока не нашли

Директор Baldur's Gate 3 Свен Винке рассказал, что в игре есть как минимум одно пасхальное яйцо для неанонсированной следующей игры Larian Studios. Винке, который также является основателем и генеральным директором Larian, намекнул на пасхальное яйцо в интервью Future Games Show после того, как его спросили, есть ли в Baldur's Gate 3 что-то, чего игроки еще не нашли.
«Один из сценаристов сказал мне, что она добавила туда что-то, что говорило о нашей следующей игре», — сказал он. Винке также рассказал, что Larian сделала то же самое с Divinity Original Sin 2: «Мы добавили отссылки на BG3 [в DOS2], и никто их не нашел — по крайней мере, насколько мне известно».
Винке рассказывает о тизере, начиная с 4:34
Пока что Larian хранит молчание о своих планах после Baldur’s Gate 3. Все, что мы знаем прямо сейчас, это то, что студия работает над «двумя очень амбициозными RPG», ни одна из которых не является Baldur’s Gate 4.
Хм, интересно, что за пасхалка в ДОС2
Типа это что-то скрытое от игроков, что нужно как-то активировать, чтобы увидеть или просто текст/реплика персонажа или рисунок какой-то, который отсылает к БГ3 и на который никто не обратил внимания 😄
Был уверен, что игру полностью перелопатили датамайнеры перед выходом Врат
Да и так понятно, что следующая игра будет связана с Артурианой.
"амбициозные рпг" у ларианов, скорее всего, очередные "дивинити" с закосом под то, что на хайпе. Вангую очередную историю про "избранных" на пару сотен часов.
"Гении"... Как можно найти пасхалку к будущей игры о которой ты ничего не знаешь?
Во-во, сколько уже было новостей, где сам Свен говорил, что они только думают над концептами, и (дословно): «Сами хотим понять, что это за чертовщина».
Симулятор свиданий с медведем