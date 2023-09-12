В Baldur's Gate 3 есть своя особая концовка для тех кто, умудрился потерять очень важный предмет ©

Baldur's Gate 3 с самого начала завоевала сердца игроков благодаря широкой свободе выбора, предоставляемой в ходе кампании, даже если это означает принятие решений, которые многие сочли бы "глупыми", если бы вы согласились страдать от последствий. Этот аспект становится особенно очевидным по мере прохождения кампании, пока вы не доберетесь до опасного и жестокого третьего акта, где вам предстоит решить свою судьбу раз и навсегда в заключительной главе саги Baldur's Gate 3.

По сообщению PC Gamer, фанаты обнаружили в игре "секретную концовку", сопровождаемую гигантской надписью Game Over, которая поможет нам осознать, насколько безумным было наше решение.

Ниже, по тексту, вы найдете спойлеры, имеющие отношение к третьему акту и кампании Baldur's Gate 3, так что если вы еще не дошли до конца, лучше не продолжать.

Те, кто уже прошел приключение, знают, что в последнем акте нам придется заняться сбором особых нетерийских камней, чтобы решить последнюю задачу в кампании. При этом Larian Studios не стала сохранять эти предметы в инвентаре, формально оставив игрокам возможность класть их в любые контейнеры: они будут всегда там, ожидая нашего возвращения.

Однако не существует типа блокировки, который помешал бы нам навсегда уничтожить такой сундук или контейнер вместе с его содержимым, что приведет нас к неизбежной программной блокировке. Когда наступает определенный момент в игре, то происходит именно то, чего вы ожидаете: Baldur's Gate 3 укажет нам на глупость нашего решения и выдаст экран завершения игры, который в силу наших предыдущих действий, уже никак нельзя обойти.

В конце концов Император упрекает вас за то, что вы упустили свой единственный шанс на победу, и очень быстро переносит вас на внепланетный суд Абсолюта, где он обратит вас и вашу партию в Пожирателей разума, на чем и заканчивается игра с появлением следующего сопроводительного текста: "Вы поддались Ей, теперь вы - часть Великого Замысла...".

Деталь, безусловно, удивительная и способная удовлетворить даже тех фанатов, которые по каким-то причинам намерены завершить свое приключение "критическим провалом". Именно такое внимание к деталям и чувство юмора отличают Baldur's Gate 3 от других ролевых игр.