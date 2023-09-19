В Baldur's Gate 3 есть своя система запасных персонажей для погибших NPC

Baldur's Gate 3 - игра почти безграничной свободы, а мы все знаем, что это значит: можно убить любого NPC, до которого дотянутся руки. Как правило, в RPG опасность убийства кроется в том, что вы можете убить того, кто важен для дальнейшего прохождения основного квеста, из-за чего не сможете продвинуться дальше. Но в Larian это предусмотрели, создав резервные копии некоторых NPC на случай их гибели и даже резервные копии для резервных копий.
Ютубер Proxy Gate Tactician глубоко (и кровожадно) изучил возможности тифлингов в роще и обнаружил несколько интересных взаимодействий.
Внимание: впереди легкие спойлеры первого акта.
Как правило, если вы решите убить предводителей гоблинов, то Зевлор, лидер беженцев-тифлингов, пригласит вас на праздничную вечеринку. Но если вы убьете Зевлора раньше, то все равно получите приглашение - в качестве нового лидера выступит другой тифлинг по имени Ашарак, который заменит Зевлор. А что если убить и Ашарака?
Оказывается, есть кто-то третий - Кэpиc, персонаж, с которым вы можете познакомиться только в конце истории. А поскольку в других случаях она в Роще не появляется, убить ее до этого момента невозможно, так что она - надежная гарантия. Благодаря использованию такой системы "замещающих NPC" разработчик гарантирует, что важные события будут происходить и дальше и будут связаны с персонажами, которых игрок еще не успел убить.
По словам блогера, система Baldur's Gate 3 "спасает" даже гостей вечеринки: если все гости будут убиты, игра просто начнет заменять их резервными копиями, пока не дойдет до выбора тех, кого еще не удалось найти в ходе приключения.
Но использование этой системы чревато некоторыми несоответствиями. Например, когда вы встречаете Кэрис на более позднем этапе сюжета, она не помнит игрока и продолжает верить, что Зевлор жив. Зато поражает наличие в игре такого количества уровней защиты от случайных действий, особенно с уникальными диалогами, которые полностью озвучены и анимированы. Именно такие мелочи позволяют думать, что еще долгие годы мы будем находить в Baldur's Gate 3 неожиданные взаимодействия и секреты.
Разрабы схитрили ,так бы ни каких резервных NPC не напослись .
"only 0.01% of players have seen him"
каждый 10000ый игрок в Балдурс Гейт, судя по обложке, хотел бы вырезать всех подчистую, если бы мог... оглянитесь и задумайтесь.
я вот второй акт начал дошёл до таверны пошёл по подземелью. Долго ещё играть ко знает?
Долго ,третий акт тоже здоровый .
спасибо.
3й не сказать, чтобы здоровый. Как заявимся в город, у нас сразу две стоящие задачи - прийти сюда, мочкануть одну особу, прийти туда, мочкануть другую. Мимо первого практически не пройти. Вторую чуть поискать надо - но, как найдём, не убежит.
Всё. Финальная миссия. При прямых руках и нежелании бегать по допам, это, наверное, часа на три - в третьем акте саспенс где-то чуть ниже нуля (это вам не зашлифованный и вариативный первый акт).
Зависит от пк, если слабый то даже, если вы нормально дошли до 3-го акта на Горташе игра заканчивается