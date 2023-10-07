В Baldur's Gate 3 кота посадили в тюрьму за убийство крысы ©

Baldur's Gate 3 - это настолько масштабная игра, что в ней практически гарантированы две вещи. В ней почти наверняка есть то, с чем люди еще не сталкивались, несмотря на ее популярность, а также есть ошибки, которые команда Larian еще не исправила. Особенно забавно, когда эти две категории пересекаются. Когда происходит что-то странное, и игроки не могут понять, на что они наткнулись - на новую интересную функцию или на забавную ошибку. Например, когда вашего кота арестовывают за убийство крысы.

Кошки, убивающие крыс, - это нормально, даже в Baldur's Gate 3. Это в их природе. Однако, похоже, один из охранников не знает об этом или просто имеет неприязнь именно к этой кошке. Jasondads1 поделился свидетельствами о своей кошке на сабреддите Baldur's Gate 3. "Я решил заставить своего кота убить крысу. Видимо, охранник увидел это и счел предосудительным".

Свидетельства того, что нечеловеческие персонажи могут быть арестованы - это либо новый баг, либо новая фича, - не ограничиваются кошками. Nuttmegganarchist поделился похожим опытом, хотя преступление, о котором идет речь, было гораздо более чудовищным. "В результате ряда событий, произошедших не по его вине, мой элементаль вызвал мощный взрыв, в результате которого погибло 40 с лишним NPC. После этого стражники столкнулись с моим элементалем и вызвали проверку речи, которую он провалил". Это буквально просто огонь в форме человека, понятно почему он не прошел проверку речи. Я также не уверен, что стены этой камеры смогут надолго удерживать его.

Владелец запертого элементаля добавил, что он играет на PS5 и у него установлено последнее обновление, что, скорее всего, означает, что это действительно ошибка, а не особенность. Если бы это была особенность, то она, вероятно, была бы указана в последних патчах.