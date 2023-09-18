В Baldur's Gate 3 могла появиться компаньонка оборотень-бард

В прошлом месяце в Baldur's Gate 3 обнаружили множество вырезанного контента: вырезанный Верхний город, завершение истории Карлах, возможная беременность Минтары и многое другое. Но в этом огромном списке была и деталь, которую многие пропустили - вырезанный бард-компаньон-оборотень.
"В Baldur's Gate 3, судя по всему, должен был появиться бард-оборотень халфлинг по имени Хелия", - пишет Kala Elizabeth. "Были найдены файлы с аудиозаписью, предположительно, Хелии, которая была вырезана некоторое время назад. Хотелось бы иметь компаньона-оборотня и сам играть за оборотня и вампира".
Хелия была впервые обнаружена датамайнерами в период раннего доступа. Перед самым выходом игры Larian Studios раскрыла информацию о Карлах и сообщила о последнем персонаже, который появится в игре. Фанаты полагали, что это будет Хелия, но оказалось, что это Темный Соблазн. Из-за того, что она была вырезана, мы лишились не только спутника-оборотня в нашем лагере, но и барда.
Интересно, что Хелия даже имела озвученные диалоги. Неизвестно, сколько всего было записано и как далеко продвинулась разработка, но многие фанаты хотят увидеть ее в режиссерской версии Baldur's Gate 3 или в будущих DLC.
А вообще, если судить по игре. То больше думалось, ещё с РД, что нам в компаньоны могли дать ту же Альфиру.
Сколько же всего интересно мы не дополучили
Ох, чувствую, что выйдет если не DLC, то какой-нибудь director's cut edition, хотя в игре и так контента с лопаты ешь.
Так оно и будет. Как было с ДОС 1 с ДОС2. И с любой другой игрой лариан. Чего стоит последний акт в ДОС2 на релизе и после выхода энчант эдишен, совершенно разный экспиренс.
а в чем там отличия были между релизной версией и дифинитив? типа в третьем акте коридорность квестов дополнили разветленым роялплеем или что?
Изменили систему брони. Добавили квестов. Убрали лаги в 3 акте. Изменили сюжетные квесты персонажей. Главный квест получил изменения. Улучшена графика и еще куча куча куча куча изменений. Тогда новости по игре были 1000 изменений в дифинитив эдишен.
Могу путать. Но вроде озвучки на релизе не было.
его там есть? короткий 1-2 карты и лагучий 3й. И куча дыр вырезанных, отчего вообще порой не понятно что происходит, сюжет скачет
Причина вырезания её из игры проста - Винке не любит Бардов.
интересно,вся романтика заканчивается на 1 акте?????(1 акт вообще пропустил всю любовную треугольник,так самое смешное, стал утырок хелсин включать лбг движ),просто всю игру прошел,буквално в каждый угол лазил,пыталься с Джахейрой замутит и нефига.
с джахейрой и нельзя замутить
Ну вот, вырезали кучу годного контента и выпустили полусырую игру. Пусть доделывают и возвращают контент
в смысле вырезана, при игре за тёмного соблазна она на 2-3 ночёвке в лагере приходит. авторы этой статьи в игру то играли вообще?
всмысле она спутником была ало. а приходит вообще другой перс
не люблю коротышек. Даже в фэнтези игре не верится, что полурослик может огру навалять.
кто обратил полурослика в оборотня? Хомяк?)
А ты что-то против хомяков имеешь?
Берешь пояс великана и наваливаешь!