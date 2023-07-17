В Baldur's Gate 3 можно будет использовать своих соратников в роли "пушечных ядер" ©

Релиз Baldur's Gate 3 уже не за горами, и оставшееся до него время разработчики из Larian Studios используют для продвижения своей очередной ролевой игры, продолжающей ставшую классической серию. В опубликованном накануне интервью авторы подробно рассказали об одиннадцати расах, доступных в игре. Возможно, некоторые факты о них вас удивят.

В интервью GameSpot приняли участие три разработчика: Свен Винке (Swen Vincke, директор), Адам Смит (Adam Smith, ведущий сценарист) и Ник Печенин (Nick Pechenin, ведущий системный дизайнер). Они кратко рассказали обо всех доступных в Baldur's Gate 3 расах персонажей - каждая со своими секретами и подробностями, но больше всего привлекло внимание то, что представителей некоторых рас можно будет в буквальном смысле слова кидать по полю боя.

Как оказалось, идеальным вариантом для,бросков являются полурослики:

Крутая вещь в том, что если у вас есть компаньоны, которые тоже являются варварами-полуросликами, то вы можете швыряться ими во все стороны, поскольку у вас достаточно силы для этого. Такой билд, похожий на пушечное ядро, я однозначно рекомендую.

— сказал Ник Печени



В подобных ситуациях я всегда вспоминаю сцену из "Властелина колец".

— добавил Свен Винке

В отличие от культовой сцены с Гимли и Арагорном из "Двух башен", гномов в Baldur's Gate 3 нельзя будет использовать как полуросликов; по словам разработчиков, они "слишком тяжелые". Гномы разные - эти "идеальны для метания".

Следует отметить, что тифлинги (дьяволы) и гномы сыграют важную роль в сюжетной кампании. В то же время другие расы могут вызывать у NPC отрицательное отношение, в частности, дроу или драконорожденные - многие NPC могут относиться к нам по-разному из-за нашего происхождения.

В Baldur's Gate 3 появятся и другие новые расы, такие как росистые полуорки и загадочные гитианцы. Как поведет себя каждая из них в игре, мы узнаем совсем скоро. Релиз игры на ПК состоится 3 августа, а на PS5 - 6 сентября.