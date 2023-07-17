В Baldur's Gate 3 можно будет использовать своих соратников в роли "пушечных ядер"

Релиз Baldur's Gate 3 уже не за горами, и оставшееся до него время разработчики из Larian Studios используют для продвижения своей очередной ролевой игры, продолжающей ставшую классической серию. В опубликованном накануне интервью авторы подробно рассказали об одиннадцати расах, доступных в игре. Возможно, некоторые факты о них вас удивят.
В интервью GameSpot приняли участие три разработчика: Свен Винке (Swen Vincke, директор), Адам Смит (Adam Smith, ведущий сценарист) и Ник Печенин (Nick Pechenin, ведущий системный дизайнер). Они кратко рассказали обо всех доступных в Baldur's Gate 3 расах персонажей - каждая со своими секретами и подробностями, но больше всего привлекло внимание то, что представителей некоторых рас можно будет в буквальном смысле слова кидать по полю боя.
Как оказалось, идеальным вариантом для,бросков являются полурослики:
Крутая вещь в том, что если у вас есть компаньоны, которые тоже являются варварами-полуросликами, то вы можете швыряться ими во все стороны, поскольку у вас достаточно силы для этого. Такой билд, похожий на пушечное ядро, я однозначно рекомендую.
— сказал Ник Печени
В подобных ситуациях я всегда вспоминаю сцену из "Властелина колец".
— добавил Свен Винке
В отличие от культовой сцены с Гимли и Арагорном из "Двух башен", гномов в Baldur's Gate 3 нельзя будет использовать как полуросликов; по словам разработчиков, они "слишком тяжелые". Гномы разные - эти "идеальны для метания".
Следует отметить, что тифлинги (дьяволы) и гномы сыграют важную роль в сюжетной кампании. В то же время другие расы могут вызывать у NPC отрицательное отношение, в частности, дроу или драконорожденные - многие NPC могут относиться к нам по-разному из-за нашего происхождения.
В Baldur's Gate 3 появятся и другие новые расы, такие как росистые полуорки и загадочные гитианцы. Как поведет себя каждая из них в игре, мы узнаем совсем скоро. Релиз игры на ПК состоится 3 августа, а на PS5 - 6 сентября.
Гоблины в этот момент, что это летит в нас? Полурослики! Хаха. )
Думай как ядро, будь как ядро, стань ядром!
Властелин колец напоминает
Есть подозрение, что в статье говориться о невозможности кидать дварфов, а не гномов - гномы ведь меньше даже полуросликов.
госпади, это было там уже год назад, где пост о том, что можно пинать ящики????
Во, надо написать еще один блог.
Госпади, Ларианы, шо вы творите?!
Продолжайте )
Использовать компаньонов в качестве пушечного мяса много где можно. Давай те о какой то новой игровой фишке.
Ты вообще текст читал?