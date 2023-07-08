Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 928 оценок

В Baldur's Gate 3 можно будет настраивать половые органы своих персонажей

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Gruz_
Новости

Как рассказали разработчики из Larian Studios во время вчерашней презентации, среди множества опций Baldur's Gate 3, которые будут доступны пользователям, будет настройка половых органов нашего персонажа.

Правда, в ходе презентации тема гениталий была затронута в очень сжатом виде и без углубления в подробности о том, что именно будет доступно, поскольку использовались настройки по умолчанию. Возможность настраивать гениталии своего аватара, похоже, не является самоцелью, а скорее дополнительным атрибутом, который можно будет использовать для создания удивительно многогранной личности в мире Baldur's Gate 3.

Подробнее ознакомиться с этой и другими особенностями ролевой игры, разработанной Larian Studios, мы сможем уже 3 августа, когда состоится ее релиз на PC.

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Комментарии: 34
Ваш комментарий
Pimba

Теперь точно Игра года )))

Ларианы жгут 🔥

31
МАХАН МАХАНОВИЧ

Для медведя побольше)

22
Медведь Бойфренд

Это лучшее

0
МАХАН МАХАНОВИЧ Медведь Бойфренд

Что лучшее?

0
Diablonos

Соси Starfield половые органы

9
МАХАН МАХАНОВИЧ

Я уже забыл про старфилд

3
sinmaxxx

где-то я уже это видел.. ах, да)

6
Медведь Бойфренд

В таких новостях надо на входе всем раздавать

5
Sprintin

охладить траханье? )

0
Lvinomord

Чем больше в игре всего, тем лучше.;)

5
Mihanbo

ну главное что это не просто так, так как детализированную эротику там тоже подвезли! и вообще чем дальше тем лучше... и газета твои подвиги освещать будет,и все твои действия будут сюжет менять,и маньяком можно играть,и пипку отращивать а потом и напарниц "вывалять' дадут, ну не игра года ли? )))

4
warp 37

Ну и отлично. Можно сделать темнокожую даму со здоровенным "шнуром".

3
Pop Egor90
9
Fenharell Pop Egor90

как будто это что то плохое

1
Pop Egor90 Fenharell

Поклонник БиотВарей.... Это диагноз

1
Pop Egor90

Что шутка про п.зду в 16 кг перестала быть шуткой?

3
hpi

Покупать немедленно!

3
Artery Kaulitz

Теперь можно смело тратить до**я времени в редакторе ( ͡° ͜ʖ ͡°)

2
AndralStormborn

Хорошо, но будет ли от этого толк?

2
Madiark
Спойлер
1
Агент Матрицы
1
Пан Филосов

чет вспомнил идиократию.

1
Oxylin

Вот теперь заживём.

1
Neradzurri

типа верблюжьего копыта?

0
Sprintin

о да, лариан жги!

вы там перед выходом решили все карты(кубики) на стол выкинуть? ))))

п.с

предзаказал как только открыли.

0
Кот144

Игра года

0
deztroy

Все меньше и меньше хочется покупать. Какой-то хёрней страдают.

0
EmotionalZeth

А дадут ли сделать футанари.

-1
Asmodai

Эм... А не пофиг ли? В таких играх всё, кроме настроек расы и классов направлено чисто на отыгрыш и на процесс не влияет вообще никак. Вспоминается настройка цвета глаз в Pillars of Eternity - её кроме экрана создания персонажа вообще нигде не увидишь.
А так, даже хорошо что всякие трансформеры отыбуццо от игры. Хотя не факт - умом обиженные всё равно могут найти на что обидеться. Хотя б на то, что белочка не является романсибельным персонажем. Обладатели микропенисов негодуэ.

-2
Korn_Katar

Простите, что?! Это типа отсылка на Conan Exile? Надеюсь хоть не в том виде, о котором я думаю и мы не будем иметь пародию на Цимисхов из Мира Тьмы. Я конечно понимаю, что в предыдущих частях был Пояс с Проклятием смены пола. Однако я что-то не помню, чтобы в Забытых Королевствах вообще были трансвеститы и ярко выраженные прописанные андрогины с гермафродитами.

-2
Umertviya

А СДПР эту хрень выставляли как ноу хао тысячелетия. Дауны

-2
Kratos.s

зумеры-зоофилы будут в экстазе от этого "новшества"

-7
ModRed555

Да да. Ты еще скажи что в арканум овцу не трахал. Нашелся тут бумерок.

0
cuckold ModRed555

Извинись, дон.

1