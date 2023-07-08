В Baldur's Gate 3 можно будет настраивать половые органы своих персонажей

Как рассказали разработчики из Larian Studios во время вчерашней презентации, среди множества опций Baldur's Gate 3, которые будут доступны пользователям, будет настройка половых органов нашего персонажа.
Правда, в ходе презентации тема гениталий была затронута в очень сжатом виде и без углубления в подробности о том, что именно будет доступно, поскольку использовались настройки по умолчанию. Возможность настраивать гениталии своего аватара, похоже, не является самоцелью, а скорее дополнительным атрибутом, который можно будет использовать для создания удивительно многогранной личности в мире Baldur's Gate 3.
Подробнее ознакомиться с этой и другими особенностями ролевой игры, разработанной Larian Studios, мы сможем уже 3 августа, когда состоится ее релиз на PC.
Теперь точно Игра года )))
Ларианы жгут 🔥
Для медведя побольше)
Это лучшее
Что лучшее?
Соси Starfield половые органы
Я уже забыл про старфилд
где-то я уже это видел.. ах, да)
В таких новостях надо на входе всем раздавать
охладить траханье? )
Чем больше в игре всего, тем лучше.;)
ну главное что это не просто так, так как детализированную эротику там тоже подвезли! и вообще чем дальше тем лучше... и газета твои подвиги освещать будет,и все твои действия будут сюжет менять,и маньяком можно играть,и пипку отращивать а потом и напарниц "вывалять' дадут, ну не игра года ли? )))
Ну и отлично. Можно сделать темнокожую даму со здоровенным "шнуром".
как будто это что то плохое
Поклонник БиотВарей.... Это диагноз
Что шутка про п.зду в 16 кг перестала быть шуткой?
Покупать немедленно!
Теперь можно смело тратить до**я времени в редакторе ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Хорошо, но будет ли от этого толк?
чет вспомнил идиократию.
Вот теперь заживём.
типа верблюжьего копыта?
о да, лариан жги!
вы там перед выходом решили все карты(кубики) на стол выкинуть? ))))
п.с
предзаказал как только открыли.
Игра года
Все меньше и меньше хочется покупать. Какой-то хёрней страдают.
А дадут ли сделать футанари.
Эм... А не пофиг ли? В таких играх всё, кроме настроек расы и классов направлено чисто на отыгрыш и на процесс не влияет вообще никак. Вспоминается настройка цвета глаз в Pillars of Eternity - её кроме экрана создания персонажа вообще нигде не увидишь.
А так, даже хорошо что всякие трансформеры отыбуццо от игры. Хотя не факт - умом обиженные всё равно могут найти на что обидеться. Хотя б на то, что белочка не является романсибельным персонажем. Обладатели микропенисов негодуэ.
Простите, что?! Это типа отсылка на Conan Exile? Надеюсь хоть не в том виде, о котором я думаю и мы не будем иметь пародию на Цимисхов из Мира Тьмы. Я конечно понимаю, что в предыдущих частях был Пояс с Проклятием смены пола. Однако я что-то не помню, чтобы в Забытых Королевствах вообще были трансвеститы и ярко выраженные прописанные андрогины с гермафродитами.
А СДПР эту хрень выставляли как ноу хао тысячелетия. Дауны
зумеры-зоофилы будут в экстазе от этого "новшества"
Да да. Ты еще скажи что в арканум овцу не трахал. Нашелся тут бумерок.
Извинись, дон.