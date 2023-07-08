В Baldur's Gate 3 можно будет настраивать половые органы своих персонажей ©

Как рассказали разработчики из Larian Studios во время вчерашней презентации, среди множества опций Baldur's Gate 3, которые будут доступны пользователям, будет настройка половых органов нашего персонажа.

Правда, в ходе презентации тема гениталий была затронута в очень сжатом виде и без углубления в подробности о том, что именно будет доступно, поскольку использовались настройки по умолчанию. Возможность настраивать гениталии своего аватара, похоже, не является самоцелью, а скорее дополнительным атрибутом, который можно будет использовать для создания удивительно многогранной личности в мире Baldur's Gate 3.

Подробнее ознакомиться с этой и другими особенностями ролевой игры, разработанной Larian Studios, мы сможем уже 3 августа, когда состоится ее релиз на PC.