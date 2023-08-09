В Baldur's Gate 3 можно найти главного разработчика игры

Пошаговая тактическая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios находилась в раннем доступе практически три года и за это время, казалось, игроки нашли все пасхалки в игре. Тем не менее, выход полной версии проекта доказал, что в игре еще много неизведанного. Например, игрокам только сейчас удалось обнаружить приятную отсылку прямо в главном меню Baldur's Gate 3.
Как оказалось, в главном меню игры разработчики из Larian Studios спрятали главу студии и главного геймдизайнера Baldur's Gate 3 — Свена Винке. Разработчик уже хорошо известен фанатам проекта, из-за своей любви часто появляться в рекламных роликах и надевать полный комплект доспехов даже на простую трансляцию. Теперь Винке в его фирменных доспехах можно найти прямо в игре.
На камео с главой Larian Studios впервые обратил внимание пользователь Reddit под ником Acozz85. Игровой персонаж Свена Винке появляется в главном меню игры, если пользователь долгое время бездействует на экране. И хотя изображение не позволяет детально разглядеть персонажа, у сообщества нет никаких сомнений в том, что перед ними появляется главный разработчик игры.
Пасхалка с Винке в Baldur's Gate 3 - далеко не единственный пример невероятного внимания к деталям, которое было уделено при создании последней игры Larian. Поскольку сама игра основана на настольной ролевой игре Dungeons and Dragons, нас может ждать еще множество интересных открытий.
Слабовато как то
Вауууу, чудо то какое. Бегом покупать игру и строчить положительные отзывы
Уже давно
Неа, строчить тупые посты!