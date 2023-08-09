В Baldur's Gate 3 можно найти главного разработчика игры ©

Пошаговая тактическая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios находилась в раннем доступе практически три года и за это время, казалось, игроки нашли все пасхалки в игре. Тем не менее, выход полной версии проекта доказал, что в игре еще много неизведанного. Например, игрокам только сейчас удалось обнаружить приятную отсылку прямо в главном меню Baldur's Gate 3.

Как оказалось, в главном меню игры разработчики из Larian Studios спрятали главу студии и главного геймдизайнера Baldur's Gate 3 — Свена Винке. Разработчик уже хорошо известен фанатам проекта, из-за своей любви часто появляться в рекламных роликах и надевать полный комплект доспехов даже на простую трансляцию. Теперь Винке в его фирменных доспехах можно найти прямо в игре.

На камео с главой Larian Studios впервые обратил внимание пользователь Reddit под ником Acozz85. Игровой персонаж Свена Винке появляется в главном меню игры, если пользователь долгое время бездействует на экране. И хотя изображение не позволяет детально разглядеть персонажа, у сообщества нет никаких сомнений в том, что перед ними появляется главный разработчик игры.

Пасхалка с Винке в Baldur's Gate 3 - далеко не единственный пример невероятного внимания к деталям, которое было уделено при создании последней игры Larian. Поскольку сама игра основана на настольной ролевой игре Dungeons and Dragons, нас может ждать еще множество интересных открытий.