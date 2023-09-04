В Baldur's Gate 3 на PS5 встречается жуткий баг с HDR, но игроки нашли решение

Поступает все больше тревожных сообщений о техническом состоянии Baldur’s Gate 3 на PlayStation 5. Пошаговая ролевая игра не только страдает от проблем с производительностью на консоли, но еще пугает геймеров некоторыми своими багами. Одна из ошибок игры превращала все цвета в черные и делала прохождение фактически невозможным, но пользователи нашли временное решение.
Как сообщается, баг с нормальными цветами в Baldur’s Gate 3 встречается не слишком часто. В первую очередь ошибка затрагивает владельцев экранов с встроенной поддержкой HDR. Баг мешает нормальной работе технологии изображения и вместо этого, игроки видят черные цвета.
К счастью, сообщество игроков уже нашло несколько способов решения проблемы. Самый действенный из них предлагает временно отказаться от использования HDR, пока разработчики не выпустят патч для игры. Если у вас нет желания ждать, можно перейти в Настройки – Экран и видео – HDR, где нужно выполнить ручную калибровку изображения. Игроки рекомендуют увеличить значение последнего экрана с 0 до 1. Это исправит искаженный черный цвет.
Baldur's Gate 3 доступна на PS5 для владельцев премиального издания. Полноценный релиз на консоли состоится 6 сентября.
этот баг кстати и на ПК есть если запускать через Вулкан
Чет ларианы не умеют в оптимизацию я смотрю.
Допилят, в раннем доступе в изумрудной роще первого акта, в апреле я играл, там такая же история как сейчас с 3 актом была.
Утечку оперативки на ПК вроде исправили, не наблюдаю сейчас присадок спустя пару часов игры