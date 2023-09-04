на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 5 779 оценок

В Baldur's Gate 3 на PS5 встречается жуткий баг с HDR, но игроки нашли решение

©
Gutsz
Новости

Поступает все больше тревожных сообщений о техническом состоянии Baldur’s Gate 3 на PlayStation 5. Пошаговая ролевая игра не только страдает от проблем с производительностью на консоли, но еще пугает геймеров некоторыми своими багами. Одна из ошибок игры превращала все цвета в черные и делала прохождение фактически невозможным, но пользователи нашли временное решение.

Как сообщается, баг с нормальными цветами в Baldur’s Gate 3 встречается не слишком часто. В первую очередь ошибка затрагивает владельцев экранов с встроенной поддержкой HDR. Баг мешает нормальной работе технологии изображения и вместо этого, игроки видят черные цвета.

К счастью, сообщество игроков уже нашло несколько способов решения проблемы. Самый действенный из них предлагает временно отказаться от использования HDR, пока разработчики не выпустят патч для игры. Если у вас нет желания ждать, можно перейти в Настройки – Экран и видео – HDR, где нужно выполнить ручную калибровку изображения. Игроки рекомендуют увеличить значение последнего экрана с 0 до 1. Это исправит искаженный черный цвет.

Baldur's Gate 3 доступна на PS5 для владельцев премиального издания. Полноценный релиз на консоли состоится 6 сентября.

2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
IY1982

этот баг кстати и на ПК есть если запускать через Вулкан

1
moblin

Чет ларианы не умеют в оптимизацию я смотрю.

0
FunMC

Допилят, в раннем доступе в изумрудной роще первого акта, в апреле я играл, там такая же история как сейчас с 3 актом была.

0
Dark1994

Утечку оперативки на ПК вроде исправили, не наблюдаю сейчас присадок спустя пару часов игры

0