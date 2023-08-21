В Baldur's Gate 3 нашли баг, из-за которого у героев исчезают половые органы

Реддитор под ником Urkelli пожаловался на то, что у его персонажа в Baldur's Gate 3 пропал мужской орган. Он рассказал, что создал женщину-дворфа и добавил ей мужской орган в настройках персонажа.
Через пару десятков часов игрок решил раздеть своего героя и обнаружил, что у нее под одеждой женский половой орган. Он обнаружил, что если поменять подрасу в редакторе создания персонажа, настройки гениталий постоянно сбрасываются и возвращаются к дефолтным. Urkelli предупредил других пользователей о такой особенности игры.
В комментариях некоторые начали «сожалеть» о его потери, другие поблагодарили о таком «важном» замечании. Некоторые даже в шутку пожурили разработчиков из Larian Studios, которые не предусмотрели такую деталь.
Baldur's Gate 3 вышла 3 августа на PC. Игра стала одной из самых высокооцененных в истории по версии Metacritic. Пиковый онлайн RPG в Steam превысил 875 тыс. человек. На PlayStation 5 игра выйдет 6 сентября. Также Larian работает над версией для Xbox Series X|S.
Пускай докупает оперативную память, видно у него памяти не хватило что бы держать половой орган в кеше.
Вообще о чём он думал? Когда меняешь подрасу в редакторе полностью внешность меняется если бы у него была хоть толика мышления то он бы догадался что его сюрприз исчез.
Не баг а фича!
ЛоЛ
наконец то нормальный баг за много лет
То есть у нее должен быть мужской орган?
С каждым днем все ярче и полнее раскрывается "потенциал" этой мега игры. Но невероятно приторможенные любители мультяшного секса продолжают вопить о безумно и невероятно гениальной игре. Игра в целом неплохая, но косяков (и дело не только в "порно для малолетних кретинов) в ней просто невероятное множество. Потратить годы на проработку секса всех со всеми и совершенно положить на поиск и исправление багов - это новый этап развития игровой индустрии. И благодаря хомячкам, нахваливающим эту поделку - тенденция только усилится. Повторюсь. Игра заслуживает признания, но писать кипятком, сознательно не замечая проблем игры - поощрение того, что проблем в последующих играх будет еще больше.
Просто у Лариан репутация игроделов, которые сначала выпускают очень сырые игры, а потом существенно допиливают их, и релизят расширенное издание. Поэтому все спокойно относятся к сырости релизных версий их игр.
Это вообще не баг, а чел который высосал проблемы из пальца, когда в редакторе меняешь подрасу то внешность персонажа возвращается к дефолтной