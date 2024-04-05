В Baldur's Gate 3 нашли место, где собираются ненужные персонажи

В Baldur’s Gate III жена пользователя Reddit обнаружила, что Заннер Тубин не покинул группу после завершения миссии. Переключившись на гнома, она оказалась в секретной комнате с моделями и персонажами, которых можно встретить в игре при соблюдении определённых условий. Некоторые из них даже напали на Тубина.
Возможно, это хранилище неиспользуемых NPC и предметов, оставленных разработчиками игры. В таких комнатах иногда размещают пасхалки и другие награды для внимательных игроков.
Самое странное приключение Тубина произошло в обновлённой версии игры на PlayStation 5.
А я то думал там этот замок нашли:)
Он просто попал в ад... Хехе..
защел не в ту дверь