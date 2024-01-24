В Baldur's Gate 3 нашли настолько редкого персонажа, что у него нет даже вики-страницы

Игроки выявили самого редкого персонажа Baldur’s Gate 3 — бармена по имени Хонк. Согласно видеоролику, снятому англоязычным ютубером Proxy Gate Tactician, он настолько неуловим, что даже не имеет своей вики-страницы, в отличие от остальных NPC игры. Редкость встречи с Хонком обусловлена особыми обстоятельствами, необходимыми для его появления: если перед свиданием с Карлахом игроки решают устранить Хенка, владельца таверны “Поющая лютня”, то на его место приходит Хонк, предоставляющий такое же некачественное обслуживание. Геймеры так отзываются о редком NPC:
Я почти люблю Хонка, потому что его существование настолько загадочно, что у него даже нет вики-страницы или каких-либо результатов поиска, за исключением одного парня, который спрашивает, существует ли он, как будто он снежный человек.
Существование такого персонажа демонстрируют поразительное внимание к деталям со стороны Larian Studios, ведь его моделька уникальна, а не взята с другого NPC, как это обычно делается для настолько незначительных появлений.
"Карлахом"? "-ом" окончание мужского рода, если че. Она, конечно, брутальна, но не настолько)
Ну в балде и не моделька. Полагаю, там скорее FaseID- тупо набор цифр, для кастомизатора.