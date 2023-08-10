В Baldur's Gate 3 нашли пасхалку на "Аватар: Легенда об Аанге"

Игрок поделился скринами своей встречи с продавцом капусты, и все сходятся во мнении, что это отсылка к мультсериалу "Аватар: Легенда об Аанге". Поклонники сериала помнят давнюю шутку про продавца капусты, у которого постоянно ломается тележка из-за выходок Аанга и его друзей. Похоже, что в Baldur's Gate 3 есть свой торговец капустой, который очень бережет свой товар и даже испытывает предубеждение против монахов.
На скринах торговец, известный как Гизер Лорисс, стоит возле перевернутой тележки с разбросанной по земле капустой. Судя по субтитрам, он жалуется на воров, разрушающих его бизнес. Еще лучше то, что у него есть специальный диалог для персонажей монахов, в котором он говорит, что они доставляют ему одни неприятности.
Реакция нпс на монахов вполне логична, поскольку в "Аватаре" Аанг сам является монахом. Для многих пользователей капуста и диалог с монахом доказывают, что это, должно быть, пасхалка, вставленная фанатами "Аватара". Отсылка тем более уместна, что в Baldur's Gate 3 среди подклассов монахов есть воин, обладающий властью над стихиями.
Такие приколюхи всегда радуют