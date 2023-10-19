В Baldur's Gate 3 нашли скрытую сцену с эротическими фантазиями Карлах

Но активировать эту сцену нельзя обычными средствами.
Датамайнер Baldur's Gate 3 обнаружил фрагмент диалога, относящийся к неизвестному варианту романтической сцены с Карлах, который подтвердила актриса озвучки Саманта Беарт (Samantha Béárt).
Для тех, кто не знал (я не знал), каждый персонаж имеет уникальную сцену во время долгого отдыха на пляже в самом начале игры сразу после аварийной посадки и до знакомства со спутниками. Для Карлах эта сцена обычно состоит в том, что она фантазирует о групповом времяпрепровождении.
Однако датамайнер Sparrows обнаружил альтернативный вариант этой сцены, в котором Карлах фантазирует о Даммоне, кузнеце-тифлинге, который помогает игроку во время выполнения личного задания Карлах.
В настоящее время этот вариант невозможно задействовать в игре, поскольку для встречи с Даммоном необходимо покинуть пляж, что лишает вас возможности получить доступ к уникальной сцене, характерной для данного места. Беарт объясняет, что именно из-за этой сцены и напряжения, которое возникает между двумя персонажами, она и исполнитель роли Даммона считают их отношения каноном.
Sparrows вручную запустил эту сцену в игре, позволив нам прослушать вырезанный диалог.
Постепенно обнаруживая все больше и больше вырезанного контента в течение нескольких месяцев после выхода Baldur's Gate 3, люди выражают надежду, что часть этого контента будет добавлена в будущих патчах или, возможно, в будущем финальном издании.
Что касается загружаемого контента, то Larian заявила, что создание дополнительного контента для игры может оказаться сложной задачей из-за правил Dungeons & Dragons, но они пока ничего не исключают.
Сколько же всего мы ещё не увидели
И не увидим
услышим) Как в сценке с оргией в 3 части
Ох уж эти игровые условности. Вроде по сюжету все кто дотрагиваются до Карлах могут обжечься или даже загореться, но спальный мешок, на котором она лежит/спит даже не обуглился.))
он из асбеста
Мечом её отправил туда где ей самое место - вроде норм, не поплавился
Нет игр с честной системой физических взаимодействий, всё на скриптах.
Вот я не пойму 1н момент= в игре наш созданный ГГ (немой), при этом мы слышим реплики сопартийцев, НООО почему если мы выбираем начать игру одним из них, то они резко становятся НЕМЫМИ? Я вот тут не понимаю....
Ну, Карлах немного отличается. Она любит проговаривать свои мысли себе вслух.
Ещё одна загадка - нафига было делать персонажа немым. В игре и без того тонны начитанного текста, 100500 вариантов развилок квестов, половину которых за игру и не встретишь. А вариантов голосов не так уж много. Сэкономили?
Я понимаю в ранних играх(например КОТОР- звездные войны), там это даже атмосферу добавляло, в шутанах тот-же Гордон Ф. то-же фишка была.... но блин это приколы конца 90х, выйди ЭТИ игры сейчас, многие не поняли-б за что их так хвалят... я к тому-что ЕСЛИ уже есть озвучки определенных персонажей, что сложно записать реплики ГГ? Видимо не захотели парится из-за тонны классов и расс, но это (если честно) легко решаемая проблема, т.ч. будем считать что тупо забили.
Фолыч 4 сделали с озвученным гг, спасибо, не надо.
Какое-то тупое сравнение да и игры(с жанром) разные... вот сказал-бы МАСС ЭФФЕКТ... ну и в чем проблема? Сейчас Шепард (немым) воспринимался-бы тупо... а (на секунду) бабскую версию в Фолыч 4(раз его тронули) озвучила актриса, которая играла Джэк, ну и яб не сказал , что она прям хреново вышла...Студия меж прочим экспериментировала, но вот и в Стархрене опять-же ГГ немой... хотя мы уже в дебри ушли.
лежать у костра и п-деть это сексуальная фантазия? я надеялся увидеть хотя бы DP с итиллидами.)
:D
Нононо, Карлах, подвинься, на кузнеца и без тебя очередь желающих! )) Судя по отзывам, для многих он - вылитый Киллиан Мерфи с рожками, только помоложе.
Но в принципе логично, что сцену удалили. Иначе при текущем сценарии получалось бы, что Карлах мечтает о Даммоне, а он ее напрочь игнорирует и общается только по делу, так что бедняжка вынуждена перебиваться сопартийцами. Да и не каждому игроку, романсящему Карлах, будет приятно знать, что его "девушка" на самом деле увлечена другим. Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен!
Господи храни пролетарских программистов за их работу
Господа, подскажите как сделать чтобы Карлах была вот такой вот синей как на скрине? Я её вроде как остудил во втором акте, а дальше её квест как то не двигается (Даммона в Нижнем городе нашёл, но кроме как получить от него адскую броню за адское железо ничего и не могу сделать)
Цвет сердечка зависит от влюблённости (романтической линии)
А, понял, я решил в первом прохождении Шедоухарт выбрать.
А что скажешь по сюжетной линии в третьем акте?
Карлах фантазирует о групповом времяпрепровождении... Вранье, я предлагал ей тройничок с Халсином, она так возмутилась. А вот с Даммоном может быть и повелась.)
Кто, блин, вообще первым делом ляжет спать на пляже, на месте крушения, да и ещё когда в 3 метрах от тебя лежит ШХ бес сознания, вместо того, что бы подойти к ней, а потом начать исследование и зачистки местности?
йопта!
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Ничего страшного, энтузиасты допилят и усовершенствуют на порнохабе.