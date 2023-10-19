В Baldur's Gate 3 нашли скрытую сцену с эротическими фантазиями Карлах

Но активировать эту сцену нельзя обычными средствами.

Датамайнер Baldur's Gate 3 обнаружил фрагмент диалога, относящийся к неизвестному варианту романтической сцены с Карлах, который подтвердила актриса озвучки Саманта Беарт (Samantha Béárt).

Для тех, кто не знал (я не знал), каждый персонаж имеет уникальную сцену во время долгого отдыха на пляже в самом начале игры сразу после аварийной посадки и до знакомства со спутниками. Для Карлах эта сцена обычно состоит в том, что она фантазирует о групповом времяпрепровождении.

Однако датамайнер Sparrows обнаружил альтернативный вариант этой сцены, в котором Карлах фантазирует о Даммоне, кузнеце-тифлинге, который помогает игроку во время выполнения личного задания Карлах.

В настоящее время этот вариант невозможно задействовать в игре, поскольку для встречи с Даммоном необходимо покинуть пляж, что лишает вас возможности получить доступ к уникальной сцене, характерной для данного места. Беарт объясняет, что именно из-за этой сцены и напряжения, которое возникает между двумя персонажами, она и исполнитель роли Даммона считают их отношения каноном.

Sparrows вручную запустил эту сцену в игре, позволив нам прослушать вырезанный диалог.

Постепенно обнаруживая все больше и больше вырезанного контента в течение нескольких месяцев после выхода Baldur's Gate 3, люди выражают надежду, что часть этого контента будет добавлена в будущих патчах или, возможно, в будущем финальном издании.

Что касается загружаемого контента, то Larian заявила, что создание дополнительного контента для игры может оказаться сложной задачей из-за правил Dungeons & Dragons, но они пока ничего не исключают.