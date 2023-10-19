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об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 171 оценка

В Baldur's Gate 3 нашли скрытую сцену с эротическими фантазиями Карлах

butcher69

Но активировать эту сцену нельзя обычными средствами.

Датамайнер Baldur's Gate 3 обнаружил фрагмент диалога, относящийся к неизвестному варианту романтической сцены с Карлах, который подтвердила актриса озвучки Саманта Беарт (Samantha Béárt).

Для тех, кто не знал (я не знал), каждый персонаж имеет уникальную сцену во время долгого отдыха на пляже в самом начале игры сразу после аварийной посадки и до знакомства со спутниками. Для Карлах эта сцена обычно состоит в том, что она фантазирует о групповом времяпрепровождении.

Однако датамайнер Sparrows обнаружил альтернативный вариант этой сцены, в котором Карлах фантазирует о Даммоне, кузнеце-тифлинге, который помогает игроку во время выполнения личного задания Карлах.

В настоящее время этот вариант невозможно задействовать в игре, поскольку для встречи с Даммоном необходимо покинуть пляж, что лишает вас возможности получить доступ к уникальной сцене, характерной для данного места. Беарт объясняет, что именно из-за этой сцены и напряжения, которое возникает между двумя персонажами, она и исполнитель роли Даммона считают их отношения каноном.

Sparrows вручную запустил эту сцену в игре, позволив нам прослушать вырезанный диалог.

Постепенно обнаруживая все больше и больше вырезанного контента в течение нескольких месяцев после выхода Baldur's Gate 3, люди выражают надежду, что часть этого контента будет добавлена в будущих патчах или, возможно, в будущем финальном издании.

Что касается загружаемого контента, то Larian заявила, что создание дополнительного контента для игры может оказаться сложной задачей из-за правил Dungeons & Dragons, но они пока ничего не исключают.

77
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Mad_cloud

Сколько же всего мы ещё не увидели

26
211186

И не увидим

1
ТараканчЕг 211186

услышим) Как в сценке с оргией в 3 части

1
Shеpard

Ох уж эти игровые условности. Вроде по сюжету все кто дотрагиваются до Карлах могут обжечься или даже загореться, но спальный мешок, на котором она лежит/спит даже не обуглился.))

5
Fenharell

он из асбеста

21
Случайный Игрок

Мечом её отправил туда где ей самое место - вроде норм, не поплавился

-25
MLShadow

Нет игр с честной системой физических взаимодействий, всё на скриптах.

0
Ang Dark

Вот я не пойму 1н момент= в игре наш созданный ГГ (немой), при этом мы слышим реплики сопартийцев, НООО почему если мы выбираем начать игру одним из них, то они резко становятся НЕМЫМИ? Я вот тут не понимаю....

4
Pavlissimus

Ну, Карлах немного отличается. Она любит проговаривать свои мысли себе вслух.

0
He-la

Ещё одна загадка - нафига было делать персонажа немым. В игре и без того тонны начитанного текста, 100500 вариантов развилок квестов, половину которых за игру и не встретишь. А вариантов голосов не так уж много. Сэкономили?

0
Ang Dark He-la

Я понимаю в ранних играх(например КОТОР- звездные войны), там это даже атмосферу добавляло, в шутанах тот-же Гордон Ф. то-же фишка была.... но блин это приколы конца 90х, выйди ЭТИ игры сейчас, многие не поняли-б за что их так хвалят... я к тому-что ЕСЛИ уже есть озвучки определенных персонажей, что сложно записать реплики ГГ? Видимо не захотели парится из-за тонны классов и расс, но это (если честно) легко решаемая проблема, т.ч. будем считать что тупо забили.

0
Восставший из забытья

Фолыч 4 сделали с озвученным гг, спасибо, не надо.

3
Ang Dark Восставший из забытья

Какое-то тупое сравнение да и игры(с жанром) разные... вот сказал-бы МАСС ЭФФЕКТ... ну и в чем проблема? Сейчас Шепард (немым) воспринимался-бы тупо... а (на секунду) бабскую версию в Фолыч 4(раз его тронули) озвучила актриса, которая играла Джэк, ну и яб не сказал , что она прям хреново вышла...Студия меж прочим экспериментировала, но вот и в Стархрене опять-же ГГ немой... хотя мы уже в дебри ушли.

0
witcher1108

лежать у костра и п-деть это сексуальная фантазия? я надеялся увидеть хотя бы DP с итиллидами.)

4
your1dope

:D

1
Skessa

Нононо, Карлах, подвинься, на кузнеца и без тебя очередь желающих! )) Судя по отзывам, для многих он - вылитый Киллиан Мерфи с рожками, только помоложе.

Но в принципе логично, что сцену удалили. Иначе при текущем сценарии получалось бы, что Карлах мечтает о Даммоне, а он ее напрочь игнорирует и общается только по делу, так что бедняжка вынуждена перебиваться сопартийцами. Да и не каждому игроку, романсящему Карлах, будет приятно знать, что его "девушка" на самом деле увлечена другим. Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен!

4
Просто Коте

Господи храни пролетарских программистов за их работу

0
Hajen69

Господа, подскажите как сделать чтобы Карлах была вот такой вот синей как на скрине? Я её вроде как остудил во втором акте, а дальше её квест как то не двигается (Даммона в Нижнем городе нашёл, но кроме как получить от него адскую броню за адское железо ничего и не могу сделать)

0
He-la

Цвет сердечка зависит от влюблённости (романтической линии)

0
Hajen69 He-la

А, понял, я решил в первом прохождении Шедоухарт выбрать.

А что скажешь по сюжетной линии в третьем акте?

0
CYM

Карлах фантазирует о групповом времяпрепровождении... Вранье, я предлагал ей тройничок с Халсином, она так возмутилась. А вот с Даммоном может быть и повелась.)

0
MLShadow

Кто, блин, вообще первым делом ляжет спать на пляже, на месте крушения, да и ещё когда в 3 метрах от тебя лежит ШХ бес сознания, вместо того, что бы подойти к ней, а потом начать исследование и зачистки местности?

0
darckgodx

йопта!

-1
МАХАН МАХАНОВИЧ
Датамайнер Baldur's Gate 3 обнаружил

Прочитал новость

-2
TAPAKAH222
В настоящее время этот вариант невозможно задействовать в игре, поскольку для встречи с Даммоном необходимо покинуть пляж, что лишает вас возможности получить доступ к уникальной сцене, характерной для данного места.

Ничего страшного, энтузиасты допилят и усовершенствуют на порнохабе.

-4