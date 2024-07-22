В Baldur's Gate 3 нашли скрытые квесты для игроков, которые "сломали" игру

После 1400 часов, проведенных в Baldur's Gate 3, блогер Proxy Gate Tactician обнаружил несколько скрытых мини-квестов. Разработчики специально добавили задания в игру, чтобы спасти геймеров, случайно потерявших важные для сюжета предметы.
Для прохождения Baldur’s Gate 3 нужны три магических артефакта — нетерийские камни. Несмотря на важность этих предметов, авторы не запретили игрокам выкидывать их из инвентаря. Если такой камень выбросить в пропасть, можно получить уникальную концовку.
Студия Larian предусмотрела разные варианты развития событий. Например, игрок может «выронить» нетерийские камни в двух локациях — подводная тюрьма «Железный Трон» и литейная Стальной Стражи. Вернуться в эти зоны уже не удастся, так что авторам пришлось пойти на хитрость.
Артефакты можно выбить из сидящих в засаде монстров возле пристани в Нижнем Городе, либо у торговца, который продаст их за 3 золотых монеты. В случае гибели последнего, камни все равно найдутся, но уже в туше выброшенной на берег рыбы.
Предметы, потерянные в литейной, можно получить у кобольдов, живущих на руинах фабрики. У геймера будет всего пять ходов, чтобы убить врагов, иначе игра окончится. Однако разработчики не предусмотрели сценарий, при котором игрок теряет камни в джунглях, куда попадает по заданию джинна.
Разработчики готовятся к выходу седьмого обновления для Baldur's Gate 3. В игре появится официальная поддержка модификаций, новые концовки, улучшенные хардкорный режим и функция разделения экрана. В дальнейшем Larian планирует добавить кроссплей и фоторежим.
Лариан студия - реально бриллиант среди вообще всего гейм-девелопминга нашего времени.
Все предусмотреть не возможно но они пытались ,молодцы .
Эм ...а разве совсем недавно - не была точно такая же новость, но немного по другому оформлена? Короче - смысл ?
за новости дают какие-то баллы.
за комменты в них -тоже.
потом садишься и сундучки пол вечера открываешь в надежде что именно ТЫ , да ещё и НАХАЛЯВУ, вытащишь мобильник за 30тр или ноутбук за 60тр.
ПС: поэтому и постят на ПГ всякую дичь, иногда даже текст не читая и не делая редактуру после копи-паста-транслейта с какого-нибудь клона ПГ на английском.
Я когда играл на выходе игры, зашел в первый город, поговорил с кем то немного, сделал квест и вышел, я не встречал чувака с бабой мотором,пошел я дальше к гоблинам, на обратном пути уже все заросло деревьями не пройти, сверху города стоит эта баба красная, и претензии мне предъявляет, типа мы просили ты не помог, а я ее вообще не видел до этого) я как то черз квест что ли перескочил или хз, когда ее все обсуждали, я все думал кто это))
Вот это я понимаю- внимание к деталям.