В Baldur's Gate 3 нашли скрытые квесты для игроков, которые "сломали" игру

После 1400 часов, проведенных в Baldur's Gate 3, блогер Proxy Gate Tactician обнаружил несколько скрытых мини-квестов. Разработчики специально добавили задания в игру, чтобы спасти геймеров, случайно потерявших важные для сюжета предметы.

Для прохождения Baldur’s Gate 3 нужны три магических артефакта — нетерийские камни. Несмотря на важность этих предметов, авторы не запретили игрокам выкидывать их из инвентаря. Если такой камень выбросить в пропасть, можно получить уникальную концовку.

Студия Larian предусмотрела разные варианты развития событий. Например, игрок может «выронить» нетерийские камни в двух локациях — подводная тюрьма «Железный Трон» и литейная Стальной Стражи. Вернуться в эти зоны уже не удастся, так что авторам пришлось пойти на хитрость.

Артефакты можно выбить из сидящих в засаде монстров возле пристани в Нижнем Городе, либо у торговца, который продаст их за 3 золотых монеты. В случае гибели последнего, камни все равно найдутся, но уже в туше выброшенной на берег рыбы.

Предметы, потерянные в литейной, можно получить у кобольдов, живущих на руинах фабрики. У геймера будет всего пять ходов, чтобы убить врагов, иначе игра окончится. Однако разработчики не предусмотрели сценарий, при котором игрок теряет камни в джунглях, куда попадает по заданию джинна.

Разработчики готовятся к выходу седьмого обновления для Baldur's Gate 3. В игре появится официальная поддержка модификаций, новые концовки, улучшенные хардкорный режим и функция разделения экрана. В дальнейшем Larian планирует добавить кроссплей и фоторежим.