В Baldur's Gate 3 нашли вырезанный диалог Джахейры и Хальсина

В Baldur’s Gate 3 датамайнер под ником Autistichalsin обнаружил удаленный диалог между Джахейрой и Хальсином, раскрывающий скрытую линию конфликта персонажей. Разговор касается судьбы Проклятых земель и прошлых потерь обеих сторон, а также упущенных возможностей при защите территории.

В диалоге Хальсин обвиняет друидку Джахейру в том, что она ушла в критический момент, что привело к гибели его друзей, а сама земля продолжает страдать. Джахейра, в свою очередь, оправдывает свои действия сложностью ситуации и решениями лидеров. Среди вырезанных фраз есть и объяснения мотивов Хальсина — он стремится снять проклятие, ведь его отец и друзья погибли в тех же сражениях.

Отдельно стоит отметить, что недавно Baldur’s Gate 3 получила хотфикс с нативной версией для Steam Deck, а также обновления, исправляющие баги и причины вылетов на Xbox. Впрочем, фанаты игры теперь имеют возможность заглянуть в забытые сцены и лучше понять историю персонажей.