В Baldur's Gate 3 не будет инструмента для создания собственных кампаний, но она будет иметь широкую поддержку модов ©

Директор Baldur's Gate 3 и основатель Larian Studios Свен Винке дал новое интервью, в котором подробно рассказал о поддержке после выхода игры, модах и многом другом. И вот некоторые из важных подробностей.



Об инструменте для создания собственных кампаний (Dungeon Master) в Baldur's Gate 3:

Нет, я так не думаю, потому что это было бы огромной задачей. Я бы хотел, чтобы он у нас был, потому что это облегчило бы нашу работу, но это было бы очень сложно.

Возможно, кого-то это разочарует, но целый набор инструментов для создания собственных D&D-кампаний в рамках Baldur's Gate 3 стал бы для Larian откровенно колоссальной задачей, на фоне самой игры, которая обещает быть самой продолжительной.

В Divinity Original Sin 2 был режим Game Master, который позволял создавать собственные D&D-кампании и создавать в игре настольные игры. В DOS2 Game Master был, по сути, одним настольным DM, который мог редактировать и создавать пользовательский контент для своей команды искателей приключений, так что, похоже, в Baldur's Gate 3 ничего подобного не будет.



А вот с модами в BG3 дела обстоят гораздо лучше, как объяснил Винке.

Мы будем поддерживать моддинг, после релиза появится много поддержки для моддинга, но не сразу. Движок есть, и он позволяет делать многое, но проблема в визуальном оформлении.

Далее Винке связывает моддинг BG3 с предлагаемым GM-инструментом, говоря, что моддеры вполне могут собрать команду и сделать подземелье или игровое пространство на движке Larian, но для этого потребуется много персонала и времени.



Винке также задали вопрос о планах по будущему содержанию Baldur's Gate 3, что кажется несколько завышенным, учитывая, что эта масштабная ролевая игра еще даже не вышла, но он ответил следующее: "Мы такая же студия, как и все остальные, верно? Поэтому мы уже знаем, что будем делать дальше, но пока не говорим об этом, так как еще очень рано".