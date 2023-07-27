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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 226 оценок

В Baldur's Gate 3 перед началом игры следует снять флажок с одной опции

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Procy_on
Новости

Помимо всеобщего восторга, что скоро Baldur's Gate 3 выйдет из раннего доступа, игроки также делятся советами, в том числе рекомендуют заглянуть в настройки игры и отключить одну потенциально неприятную опцию по умолчанию.

Речь идет о так называемых кармических кубиках, которые были добавлены в начале 2021 года и тогда еще назывались Loaded Dice, или "сбалансированные кубики". Эта система должна была позволить сбалансировать случайность, характерную для бумажных ролевых игр, которые послужили основным источником вдохновения для BG3 и классических ролевых игр в целом.

Вначале кармические кубики просто уравнивали броски игрока. Если мы слишком часто выбрасывали низкие числа, игра увеличивала наши шансы на хорошие броски, и наоборот.
Однако после жалоб игроков разработчики быстро изменили эту схему: теперь кармические кубики всегда обеспечивают лучшие броски.

На первый взгляд, это полезная функция, к которой могут придраться только самые ярые приверженцы случайностей. Есть только одна небольшая проблема: кармический кубик также поддерживает врагов, причем в значительной степени.

Пользователь Reddit Havelok уже две недели напоминает нам об этом "незначительном" осложнении, цитируя сообщение другого пользователя, akdavidxy. Этот пользователь провел небольшой эксперимент с функцией. Поводом для него послужило "соло" приключение в BG 3, т.е. попытка пройти игру одним персонажем с упором на оборонительную игру.

Пользователь признает, что его тестовая выборка была скромной (около 150 бросков). Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы наглядно увидеть негативное влияние кармического кубика на столкновения с противниками. Даже при достаточно высоком для начала игры значении брони (23) враги попадали в его персонажа в 30-40% бросков.
Более того, это выразилось в трехкратном увеличении шанса критического попадания врагов: 15% вместо 5%. При этом akdavidxy отметил, что эффект увеличивается с ростом значения брони. Иными словами, чем выше класс брони, тем больше игра благоволит врагам.
Само собой разумеется, что это усложняет игру в роли "танка", когда враги слишком часто бьют вашего персонажа, да еще и наносят критический урон. Havelok и akdavidxy - не единственные игроки, испытавшие на себе проклятие сбалансированного куба.

Поэтому перед началом игры лучше отключить кармический куб. Будем также надеяться, что Larian лучше сбалансирует опцию до релиза.

28
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
samosan

Они для этого и нужны,дать нормальное прохождение новичкам плохо распределившим статы и одновременно наказать минимаксеров.

9
k0les0

а кто такие минимаксеры?

3
Grieverff k0les0

Мифические создания,которых никто не видел,но все о них слышали.

6
Anton Vasiljev k0les0

колбастер?

0
DronaMashina k0les0

Те кто персонажа развивают и оснащают по максимуму чтобы выжать как можно большую общую силу персонажа

4
sobr21 k0les0

Если не ошибаюсь - люди которые играются со статами стараясь выжать максимум из одних статов и убрать ненужные им в миниум.

6
Mad_cloud

кубик поможет и тебе и врагу ,прям обоюдоострый меч

6
AndralStormborn

Кубики вообще не нужны, все же это не настолка, а пк игра.

Но выход есть - чит на 100% прок кубика в мою пользу. Чтоб не юзать сейвлоад лишний раз.

3
Комментарий удален
AndralStormborn 0ncnjqybr

Сюжет и отыгрышь, вот зачем. А пошаговая боевка и дурацкие кубики - это конечно уг, которые придется потерпеть и по возможности скипать читами. Но, как понял поиграв на РД, игра того стоит чтоб потерпеть некоторые минусы.

4
Artery Kaulitz

Да хватит уже пихать медведя на превью, видя его, начинаешь думать совершенно про другие "опции"... Вроде страшно, но хочется узнать. А хотя, кликбейт сработал ¯\_(ツ)_/¯

3
devinner

Каждые выходные собираемся в пати играем в 5 редакцию уже более 2 лет. И вот по опыту могу сказать, есть кубы которые часто выдают хорошие результаты, а есть проклятые, как ты их не кидай, но шанс выпадение 2 или 1 прям заоблачный. В итоге эти кубы выбрасываються. Но эта проблема была в первом году. Потом купили 3д принтер и напечатали всем по собственному набору. Кстати мы и миньки печатаем. В месяц раньше уходило по килограмму прута, сейчас меньше.

1
6363

Это хороший совет, я пожалуй воспользуюсь им.

0
Gridon

Не хватает реальных проблем в жизни, что ли? Понятно, что отключать кармические кубики будет только ленивый и завистливый нытик, который хочет, чтобы сама игра играла за него и дарила ему победы. Настоящий геймер будет с удовольствием сражаться с противниками любой сложности. А эти отключения опций - явный признак слабости и неумения играть!

-3