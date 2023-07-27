В Baldur's Gate 3 перед началом игры следует снять флажок с одной опции ©

Помимо всеобщего восторга, что скоро Baldur's Gate 3 выйдет из раннего доступа, игроки также делятся советами, в том числе рекомендуют заглянуть в настройки игры и отключить одну потенциально неприятную опцию по умолчанию.



Речь идет о так называемых кармических кубиках, которые были добавлены в начале 2021 года и тогда еще назывались Loaded Dice, или "сбалансированные кубики". Эта система должна была позволить сбалансировать случайность, характерную для бумажных ролевых игр, которые послужили основным источником вдохновения для BG3 и классических ролевых игр в целом.



Вначале кармические кубики просто уравнивали броски игрока. Если мы слишком часто выбрасывали низкие числа, игра увеличивала наши шансы на хорошие броски, и наоборот.

Однако после жалоб игроков разработчики быстро изменили эту схему: теперь кармические кубики всегда обеспечивают лучшие броски.

На первый взгляд, это полезная функция, к которой могут придраться только самые ярые приверженцы случайностей. Есть только одна небольшая проблема: кармический кубик также поддерживает врагов, причем в значительной степени.



Пользователь Reddit Havelok уже две недели напоминает нам об этом "незначительном" осложнении, цитируя сообщение другого пользователя, akdavidxy. Этот пользователь провел небольшой эксперимент с функцией. Поводом для него послужило "соло" приключение в BG 3, т.е. попытка пройти игру одним персонажем с упором на оборонительную игру.



Пользователь признает, что его тестовая выборка была скромной (около 150 бросков). Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы наглядно увидеть негативное влияние кармического кубика на столкновения с противниками. Даже при достаточно высоком для начала игры значении брони (23) враги попадали в его персонажа в 30-40% бросков.

Более того, это выразилось в трехкратном увеличении шанса критического попадания врагов: 15% вместо 5%. При этом akdavidxy отметил, что эффект увеличивается с ростом значения брони. Иными словами, чем выше класс брони, тем больше игра благоволит врагам.

Само собой разумеется, что это усложняет игру в роли "танка", когда враги слишком часто бьют вашего персонажа, да еще и наносят критический урон. Havelok и akdavidxy - не единственные игроки, испытавшие на себе проклятие сбалансированного куба.



Поэтому перед началом игры лучше отключить кармический куб. Будем также надеяться, что Larian лучше сбалансирует опцию до релиза.