В Baldur's Gate 3 перед началом игры следует снять флажок с одной опции

Помимо всеобщего восторга, что скоро Baldur's Gate 3 выйдет из раннего доступа, игроки также делятся советами, в том числе рекомендуют заглянуть в настройки игры и отключить одну потенциально неприятную опцию по умолчанию.
Речь идет о так называемых кармических кубиках, которые были добавлены в начале 2021 года и тогда еще назывались Loaded Dice, или "сбалансированные кубики". Эта система должна была позволить сбалансировать случайность, характерную для бумажных ролевых игр, которые послужили основным источником вдохновения для BG3 и классических ролевых игр в целом.
Вначале кармические кубики просто уравнивали броски игрока. Если мы слишком часто выбрасывали низкие числа, игра увеличивала наши шансы на хорошие броски, и наоборот.
Однако после жалоб игроков разработчики быстро изменили эту схему: теперь кармические кубики всегда обеспечивают лучшие броски.
На первый взгляд, это полезная функция, к которой могут придраться только самые ярые приверженцы случайностей. Есть только одна небольшая проблема: кармический кубик также поддерживает врагов, причем в значительной степени.
Пользователь Reddit Havelok уже две недели напоминает нам об этом "незначительном" осложнении, цитируя сообщение другого пользователя, akdavidxy. Этот пользователь провел небольшой эксперимент с функцией. Поводом для него послужило "соло" приключение в BG 3, т.е. попытка пройти игру одним персонажем с упором на оборонительную игру.
Пользователь признает, что его тестовая выборка была скромной (около 150 бросков). Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы наглядно увидеть негативное влияние кармического кубика на столкновения с противниками. Даже при достаточно высоком для начала игры значении брони (23) враги попадали в его персонажа в 30-40% бросков.
Более того, это выразилось в трехкратном увеличении шанса критического попадания врагов: 15% вместо 5%. При этом akdavidxy отметил, что эффект увеличивается с ростом значения брони. Иными словами, чем выше класс брони, тем больше игра благоволит врагам.
Само собой разумеется, что это усложняет игру в роли "танка", когда враги слишком часто бьют вашего персонажа, да еще и наносят критический урон. Havelok и akdavidxy - не единственные игроки, испытавшие на себе проклятие сбалансированного куба.
Поэтому перед началом игры лучше отключить кармический куб. Будем также надеяться, что Larian лучше сбалансирует опцию до релиза.
Они для этого и нужны,дать нормальное прохождение новичкам плохо распределившим статы и одновременно наказать минимаксеров.
а кто такие минимаксеры?
Мифические создания,которых никто не видел,но все о них слышали.
колбастер?
Те кто персонажа развивают и оснащают по максимуму чтобы выжать как можно большую общую силу персонажа
Если не ошибаюсь - люди которые играются со статами стараясь выжать максимум из одних статов и убрать ненужные им в миниум.
кубик поможет и тебе и врагу ,прям обоюдоострый меч
Кубики вообще не нужны, все же это не настолка, а пк игра.
Но выход есть - чит на 100% прок кубика в мою пользу. Чтоб не юзать сейвлоад лишний раз.
Сюжет и отыгрышь, вот зачем. А пошаговая боевка и дурацкие кубики - это конечно уг, которые придется потерпеть и по возможности скипать читами. Но, как понял поиграв на РД, игра того стоит чтоб потерпеть некоторые минусы.
Да хватит уже пихать медведя на превью, видя его, начинаешь думать совершенно про другие "опции"... Вроде страшно, но хочется узнать. А хотя, кликбейт сработал ¯\_(ツ)_/¯
Каждые выходные собираемся в пати играем в 5 редакцию уже более 2 лет. И вот по опыту могу сказать, есть кубы которые часто выдают хорошие результаты, а есть проклятые, как ты их не кидай, но шанс выпадение 2 или 1 прям заоблачный. В итоге эти кубы выбрасываються. Но эта проблема была в первом году. Потом купили 3д принтер и напечатали всем по собственному набору. Кстати мы и миньки печатаем. В месяц раньше уходило по килограмму прута, сейчас меньше.
Это хороший совет, я пожалуй воспользуюсь им.
Не хватает реальных проблем в жизни, что ли? Понятно, что отключать кармические кубики будет только ленивый и завистливый нытик, который хочет, чтобы сама игра играла за него и дарила ему победы. Настоящий геймер будет с удовольствием сражаться с противниками любой сложности. А эти отключения опций - явный признак слабости и неумения играть!