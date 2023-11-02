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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 558 оценок

В Baldur's Gate 3 появилась официальная поддержка FSR 2.2 - Larian забыла написать об этом в описании патча

butcher69

Многие ждали этого момента с самого релиза полной версии в начале августа. Вы наверняка замечали таких ребят в комментариях на просторах всего интернета. Сегодня эти ожидания законченны - в Baldur's Gate 3 появилась официальная поддержка FSR 2.2 и теперь можно начинать жаловаться на отсутствие FSR 3.

Поддержку технологии апскейлинга от AMD добавили вместе с сегодняшним крупным обновлением, но она не упоминается в примечаниях к патчу, и игроки заметили ее случайно в опциях при загрузке игры. Первые тесты показали, что FSR 2.2 гораздо лучше справляется с масштабированием изображения по сравнению с FSR 1.0.

Ситуацию даже прокомментировал глава Larian Studios Свен Винке и поблагодарил издание PC Gamer.

Классическая Larian - вы просите нас о FSR 2.2, мы его внедряем, а потом забываем вам сообщить :)
78
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Kerrot

Ого. Они добавили FSR без бета-теста патча? А что так можно было что ли?

30
Pinaev Sergey

Что-то Larian не туда идут: релиз играбельный, патчи своевременные, к игрокам прислушиваются... - писа..т против ветра современных тенденций. Так и нарвутся на применение "культуры отмены" в своем отношении.

25
r23dom

и бесплатно

16
ТараканчЕг Pinaev Sergey

так ещё во времена дивинити они так же в процессе разработки прислушивались к мнению игроков. Да и не то, что прислушивались, там была целая система обратной связи, встроенная в движок игры.

Скромная телеметрия, показывающая, что именно игрок делает больше всего и что более востребовано. В итоге очень круто адаптировали

2
ТараканчЕг r23dom

хорошей игре не нужна всякая денуво.

В случае балдурки... это был бы вообще приговор производительности в 3 акте)))

5
Юрец Одесса

Потом когда ДЛС выпустят (если будет) надо будет пройти снова, и наверно отыграть злого.

12
Уильям Аркетт

да, хотелось бы стать злым, но на деле наверное просто потеряются многие квесты

5
ТентаклЪ Уильям Аркетт

То что часть квестов теряется не так плохо - ты к 3 акту все равно 10 уровень сможешь получить, а там быстро 12 догнать, единственная потеря то что кузнец Даммон пропадет, а у него есть не плохая броня на продажу и крафт во втором акте и в 3-эм. Это не критично, но не так приятно.

3
ТараканчЕг ТентаклЪ

а ещё можно попробовать редкую "романтику" с Минтарой, до которой очень редко кто смог добраться, ввиду багованностей.

Но она того стоит. Узнавая глубже перса, ты перестаёшь считать его откровенно злым. (собственно, с Лаэзель такая же фиговина)

0
bloodhound_777

да кто такой этот ваш эфэсэр?

имеется ввиду только ПК или плойка тоже его получила?

8
Understanding the Truth

У плойки свой, апскелинг есть

6
caramba1999
3
HomeWork

Вот это рожи на фотках страшные!

2
NBarsuk

Я сначала подумала что это ранний доступ

-1
INqus1tor

А что по производительности ? Кадров стало больше?

1
I love my computer

Мыла стало больше. Берите мыло. Зачем вам больше кадров?

6
Народный гейминг

Для этого Dlss есть👍

0
INqus1tor Народный гейминг

Интересно,а для чего же ФСР?

0
Народный гейминг INqus1tor

Фср крайне сильно мылит графоний. Его лучше использовать в очень больших разрешениях.

0
Лариан Яна

Почему не 3.0?

1
name1esss

потому что на данный момент он доступен лишь в проектах партнеров AMD. А полноценный доступ для всех разрабов будет в начале 2024

6
NatanieLzZ

Это классно, конечно, но у меня почему-то при его включении фпс не выростает, а падает на 10 кадров +-

0
Народный гейминг

Fsr, это лютая мыльная дичь. Лучше её нигде не включать! Тем- более в столь божественной игре🙏

-9
Cimeries666 Народный гейминг

ты хотел сказать убогой игре?))

-7
Народный гейминг Cimeries666

В БОЖЕСТВЕННОЙ ИГРЕ😇

1
Jarvis666 Народный гейминг

Чел, технология мегакрутая, просто разрабы рукожопы и прикрутили её криво-косо))

0
Jarvis666

А голову они дома не забыли? Давай дневник, два!

0
Капеллиместари

Это они в пику Старфилду, когда беседка кормит обещаниями: "Мы выпустим поддержку DLSS-FSR в ноябре 2024" и всё такое.

0
Беркут Слеер

Масштабирование на загрузку ЦП вообще, не влияет. Сомнительно, что те кто имеют мощный ПК. сидят на хиленьких картах. Нонсенс.

0
Wandjo

Зачем пихать 2.2 fsr если существует FSR 3.0

-2
real19911

пока что нет исходного кода в открытом доступе фср 3

5
luVol

Потому, что фср3 пока кривой. От второго он отличается только генерацией кадров и она даёт много графических артефактов. Амд долго с ним тужились, но по итогу получилась лажа видимо будут как-то его улучшать

-3
Wandjo luVol

В Форспокен идеально FSR 3 + генерация работает

1
luVol Wandjo

В форспокене и выявили его проблемы первоочередно

0