В Baldur's Gate 3 появилась официальная поддержка FSR 2.2 - Larian забыла написать об этом в описании патча

Многие ждали этого момента с самого релиза полной версии в начале августа. Вы наверняка замечали таких ребят в комментариях на просторах всего интернета. Сегодня эти ожидания законченны - в Baldur's Gate 3 появилась официальная поддержка FSR 2.2 и теперь можно начинать жаловаться на отсутствие FSR 3.
Поддержку технологии апскейлинга от AMD добавили вместе с сегодняшним крупным обновлением, но она не упоминается в примечаниях к патчу, и игроки заметили ее случайно в опциях при загрузке игры. Первые тесты показали, что FSR 2.2 гораздо лучше справляется с масштабированием изображения по сравнению с FSR 1.0.
Ситуацию даже прокомментировал глава Larian Studios Свен Винке и поблагодарил издание PC Gamer.
Классическая Larian - вы просите нас о FSR 2.2, мы его внедряем, а потом забываем вам сообщить :)
Ого. Они добавили FSR без бета-теста патча? А что так можно было что ли?
Что-то Larian не туда идут: релиз играбельный, патчи своевременные, к игрокам прислушиваются... - писа..т против ветра современных тенденций. Так и нарвутся на применение "культуры отмены" в своем отношении.
и бесплатно
так ещё во времена дивинити они так же в процессе разработки прислушивались к мнению игроков. Да и не то, что прислушивались, там была целая система обратной связи, встроенная в движок игры.
Скромная телеметрия, показывающая, что именно игрок делает больше всего и что более востребовано. В итоге очень круто адаптировали
хорошей игре не нужна всякая денуво.
В случае балдурки... это был бы вообще приговор производительности в 3 акте)))
Потом когда ДЛС выпустят (если будет) надо будет пройти снова, и наверно отыграть злого.
да, хотелось бы стать злым, но на деле наверное просто потеряются многие квесты
То что часть квестов теряется не так плохо - ты к 3 акту все равно 10 уровень сможешь получить, а там быстро 12 догнать, единственная потеря то что кузнец Даммон пропадет, а у него есть не плохая броня на продажу и крафт во втором акте и в 3-эм. Это не критично, но не так приятно.
а ещё можно попробовать редкую "романтику" с Минтарой, до которой очень редко кто смог добраться, ввиду багованностей.
Но она того стоит. Узнавая глубже перса, ты перестаёшь считать его откровенно злым. (собственно, с Лаэзель такая же фиговина)
да кто такой этот ваш эфэсэр?
имеется ввиду только ПК или плойка тоже его получила?
У плойки свой, апскелинг есть
Вот это рожи на фотках страшные!
Я сначала подумала что это ранний доступ
А что по производительности ? Кадров стало больше?
Мыла стало больше. Берите мыло. Зачем вам больше кадров?
Для этого Dlss есть👍
Интересно,а для чего же ФСР?
Фср крайне сильно мылит графоний. Его лучше использовать в очень больших разрешениях.
Почему не 3.0?
потому что на данный момент он доступен лишь в проектах партнеров AMD. А полноценный доступ для всех разрабов будет в начале 2024
Это классно, конечно, но у меня почему-то при его включении фпс не выростает, а падает на 10 кадров +-
Fsr, это лютая мыльная дичь. Лучше её нигде не включать! Тем- более в столь божественной игре🙏
ты хотел сказать убогой игре?))
В БОЖЕСТВЕННОЙ ИГРЕ😇
Чел, технология мегакрутая, просто разрабы рукожопы и прикрутили её криво-косо))
А голову они дома не забыли? Давай дневник, два!
Это они в пику Старфилду, когда беседка кормит обещаниями: "Мы выпустим поддержку DLSS-FSR в ноябре 2024" и всё такое.
Масштабирование на загрузку ЦП вообще, не влияет. Сомнительно, что те кто имеют мощный ПК. сидят на хиленьких картах. Нонсенс.
Зачем пихать 2.2 fsr если существует FSR 3.0
пока что нет исходного кода в открытом доступе фср 3
Потому, что фср3 пока кривой. От второго он отличается только генерацией кадров и она даёт много графических артефактов. Амд долго с ним тужились, но по итогу получилась лажа видимо будут как-то его улучшать
В Форспокен идеально FSR 3 + генерация работает
В форспокене и выявили его проблемы первоочередно