В Baldur's Gate 3 появится актриса Мэгги Робертсон, сыгравшая роль Леди Димитреску ©

По сообщению Eurogamer, актриса Мэгги Робертсон, что сыграет роль Орины Красной в Baldur's Gate 3. Робертсон уже знакома поклонникам видеоигр, поскольку ранее она играла в Resident Evil Village роль антагонистки Леди Димитреску.

Орин Красная - это магическая, меняющая форму личность. Она сексуальная, но склонная к садизму, которая будет то и дело появляться в игре - а ближе к заключительной стадии - и испытывать вашу решимость. Орин работает на одну из высших сил, против которой вы выступаете в игре, и визуально она выделяется своими почти полностью белыми глазами, пылающим красным и вызывающим нарядом, а на коже можно увидеть дымчатые узоры. Она безжалостна и попытается использовать свои способности к изменению внешности, чтобы застать вас врасплох и склонить к принятию ужасных решений.

Мэгги Робертсон присоединяется к звездному составу Baldur's Gate 3, в который входят Дж.К. Симмонс, знакомый по роли редактора газеты в фильмах Сэма Рэйми "Человек-паук", и Джейсон Айзекс, которого вы наверняка знаете по роли Люциуса Малфоя из фильмов о Гарри Поттере.

Baldur’s Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а на PS5 — 6 сентября.