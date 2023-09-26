В Baldur's Gate 3 воссоздали заставку из сериала "Друзья", что тронуло разработчиков игры

Фанатское сообщество Baldur's Gate 3 с момента полноценного выхода игры подарило множество интересных вещей. Поклонники игры исполнили потрясающий кавер, испекли праздничный торт, а теперь создали один из лучших роликов, который высоко оценили даже разработчики. Энтузиаст под ником seiShoVT воссоздал в Baldur's Gate 3 заставку из сериала "Друзья".
Во время своего прохождения seiShoVT обнаружил для себя, что компаньоны в Baldur's Gate 3 напоминают ему главных героев из сериала "Друзья". Персонажи игры такие же разные и харизматичные, но все равно живут вместе и преодолевают трудности. Поэтому геймер воспользовался несколькими модификациями для улучшения камеры и создал крутую заставку с использованием оригинальной музыки, хорошо знакомой фанатам шоу.
Ролик довольно быстро добрался до Larian Studios. Они разместили работу пользователя на официальных страничках игры и похвалили его за труды. Некоторые разработчики отметили, что это, вероятно, лучший фанатский ролик по игре, который отсылает Baldur's Gate 3 к совершенно неожиданному — сериалу 90-х годов.
Действительно, прикольно и лампово получилось.
Вышло очень круто! Пойду пересмотрю сериал ^_^
А я перепройду игру)
из всех в живых только ящурку жёлтую оставил...кому руку...кому голову....кому кол засадил...фрики мерзкие.......а по поводу видоса ХАЛТУРА, можно было-бы действительно качественно сделать, а тут кадры наотьипись понавставляли, музыку и шрифт и всё? и так сойдёт?
Чел, ты....эх...