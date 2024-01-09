В будущих играх Larian не будет резких переходов между актами

Второй акт Baldur’s Gate 3 достиг волнующего пика событий, которые протянулись на всем протяжении игры. Однако, в третьем акте произошло "переключение передач" с введением совершенно новых персонажей и сюжетных линий, что вызвало некоторую путаницу среди игроков. В будущих играх Larian они постараются избежать столь резких изменений.
Об этом сообщила Анна Гаксенс, старший дизайнер Baldur’s Gate 3. Она считает, что такие различия между сюжетными актами "справедливы", поскольку некоторым игрокам болше понравилась атмосфера второго акта, в то время как другие предпочли третий. Однако Гаксенс отметила, что Larian учтет эту проблему.
Изменения в тоне и характере при переходе между сюжетными актами будущих игр станут "менее радикальными". Пока неизвестно, каким будет следующий проект студии, однако глава Larian, Свен Винке, сообщил о значительном прогрессе в разработке первого акта.
Что касается Baldur's Gate 3, эта оцененная игроками и критиками ролевая игра получила 16 хотфикс. Геймеры теперь смогут легко получить доступ к предметам, необходимым для квестов, и некоторые назойливые ошибки больше не будут мешать прохождению игры.