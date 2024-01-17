В номинациях на премию GDC 2024 лидируют Baldur's Gate 3 и Zelda: Tears of the Kingdom

Стали известны номинации 24-й премии Game Developers Choice Awards, или GDCA. Больше всего номинаций получили игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate 3 - по семь из девяти возможных категорий, а следом за ними идет удивительная Cocoon, претендующая на пять различных наград.
Все три игры борются за самый желанный приз премии - вечно актуальную "Игру года", где среди номинантов также значатся Marvel's Spider-Man 2, Dredge и Dave the Diver.
Всего на девять наград было номинировано 16 игр, вышедших в прошлом году. Есть и отдельная десятая номинация - "Выбор зрителей", за которую, как вы уже догадались, голосует общественность, участвуя в опросе, уже доступном вот здесь. Победители станут известны на церемонии GDCA, которая пройдет 20 марта в Moscone Convention Center в Сан-Франциско.
Игра года
- Baldur’s Gate 3
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Достойные упоминания: Alan Wake 2, Diablo 4, Final Fantasy 16, Sea of Stars, Starfield, Super Mario Bros. Wonder.
Лучший звук
- Baldur’s Gate 3
- Hi-Fi Rush
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Venba
Достойные упоминания: Cocoon, Diablo 4, Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Humanity.
Лучший дебют
- Cocoon (сGeometric Interactive/Annapurna Interactive)
- Dave the Diver (Mintrocket)
- Dredge (Black Salt Games/Team17)
- Venba (студия: Visai Games)
- Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)
Достойные упоминания: BattleBit Remastered (SgtOkiDoki, Vilaskis и TheLiquidHorse/SgtOkiDoki), Party Animals (Recreate Games/Source Technology), Pizza Tower (Tour de Pizza), Planet of Lana (Wishfully Studios/Thunderful), Stray Gods: The Roleplaying Musical (Summerfall Studios/Humble Games).
Лучший дизайн
- Baldur’s Gate 3
- Cocoon
- Dredge
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Достойные упоминания: Dave the Diver, Marvel’s Spider-Man 2, Sea of Stars, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder.
Лучшая технология
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Marvel’s Spider-Man 2
- Starfield
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Достойные упоминания: Cocoon, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Diablo IV, Final Fantasy 16, Horizon Forbidden West: Burning Shores.
Награда за инновации
- Baldur’s Gate 3
- Cocoon
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- The Making of Karateka
Достойные упоминания: Dave the Diver, Dredge, Marvel’s Spider-Man 2, Starfield, Viewfinder.
Лучший сюжет
- Alan Wake 2
- Baldur’s Gate 3
- Marvel’s Spider-Man 2
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Venba
Достойные упоминания: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Dredge, Goodbye Volcano High, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Starfield.
Премия за социальное влияние
- A Space for the Unbound
- Assassin’s Creed Mirage
- Baldur’s Gate 3
- Terra Nil
- Venba
Достойные упоминания: Goodbye Volcano High, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Marvel’s Spider-Man 2, Tchia, Thirsty Suitors.
Лучшая графика
- Alan Wake 2
- Cocoon
- Final Fantasy 16
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Достойные упоминания: Diablo 4, Dredge, Lies of P, Sea of Stars, Super Mario Bros. Wonder.
Baldur's Gate 3 я ещё могу понять что лидирует, она побеждает везде где только можно, хотя она просто сильно переоценена. Да и в принципе эту игру портят устаревший пошаговый игровой процесс с кубиком и изометрия, сам сюжет и графика там нормальные. Но вот Zelda: Tears of the Kingdom как может лидировать - я не понимаю, в ней ни хорошей графики, ни интересного, захватывающего сюжета!
Игру портит устаревший пошаговый процесс🤣🤣🤣 люди которые играют в шутеры которуму 30+ лет жанру а чо всмысле?
Значит она нравится не за графику и сюжет, все очень просто. В играх ценятся и другие качества - увлекательный геймплей, интересный мир, разнообразные механики, атмосфера. БГ3 вообще изометрическая пошаговая игра с не самым глубоким сюжетом, но это ей не мешает, как видишь, рвать все графонистые и сюжетно-ориентированные хиты этого года в лоскуты. Тот же Алан Вейк 2 - графон, сюжет - все отлично, но вот играть было откровенно скучно и все тут. А от Зельды меня было не оторвать, как и вот сейчас от БГ3. Кто из нас прав - ну, посмотри по наградам.
Дополнение к игре 2017 года... Ну держите в курсе
Marvel’s Spider-Man 2018 года, вообще-то.
Как я неоднократно писал, если бы все "дополнения" были такими, за них было бы не жалко отдавать фуллпрайс. Но, здесь люди порой достаточно неразумны, чтобы не понимать, что продолжение, не обязано координально отличаться от оригинальной игры. Это именно что продолжение, которое улучшает то, что итак было сделано отлично в оригинальной игре
Но в разделе "Лучшая графика", ей и правда делать нечего. В портативе игра смотрится замечательно, но графика все равно устаревшая
Что там делает TotK?
не то чтобы я поклонник Хогвартс Легаси(очень скучная игра получилась, как по мне), но вот так откровенно затирать игру, которая рвет чарты продаж во многих странах - это даже для лицемерных западных игрожуров чересчур хамски.
Обе игры прекрасны и достойны
балдур да,там красивая графика,красивые персонажи,хороший сюжет,шикарная вариативность прохождение,куча модов превращающих игру в крутейший массовый батл,с армиями нежети,заклинаниями и т.д.
а вот зельда хз даже,графика отстой,сюжет сильно средний,да еще и игра эксклюзивно для одной консоли...
Кхм, расскажи, что там вариативного ты встречаешь в балде? И за сюжет поясни, я вижу абсурдом каким-то, если знать как боги должны свое могущество получать...