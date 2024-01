В номинациях на премию GDC 2024 лидируют Baldur's Gate 3 и Zelda: Tears of the Kingdom

Стали известны номинации 24-й премии Game Developers Choice Awards, или GDCA. Больше всего номинаций получили игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate 3 - по семь из девяти возможных категорий, а следом за ними идет удивительная Cocoon, претендующая на пять различных наград.

Все три игры борются за самый желанный приз премии - вечно актуальную "Игру года", где среди номинантов также значатся Marvel's Spider-Man 2, Dredge и Dave the Diver.

Всего на девять наград было номинировано 16 игр, вышедших в прошлом году. Есть и отдельная десятая номинация - "Выбор зрителей", за которую, как вы уже догадались, голосует общественность, участвуя в опросе, уже доступном вот здесь. Победители станут известны на церемонии GDCA, которая пройдет 20 марта в Moscone Convention Center в Сан-Франциско.

Игра года

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Достойные упоминания: Alan Wake 2, Diablo 4, Final Fantasy 16, Sea of Stars, Starfield, Super Mario Bros. Wonder.

Лучший звук

Baldur’s Gate 3

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venba

Достойные упоминания: Cocoon, Diablo 4, Final Fantasy 16, Hogwarts Legacy, Humanity.

Лучший дебют

Cocoon (сGeometric Interactive/Annapurna Interactive)

Dave the Diver (Mintrocket)

Dredge (Black Salt Games/Team17)

Venba (студия: Visai Games)

Viewfinder (Sad Owl Studios/Thunderful Publishing)

Достойные упоминания: BattleBit Remastered (SgtOkiDoki, Vilaskis и TheLiquidHorse/SgtOkiDoki), Party Animals (Recreate Games/Source Technology), Pizza Tower (Tour de Pizza), Planet of Lana (Wishfully Studios/Thunderful), Stray Gods: The Roleplaying Musical (Summerfall Studios/Humble Games).

Лучший дизайн

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Dredge

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Достойные упоминания: Dave the Diver, Marvel’s Spider-Man 2, Sea of Stars, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder.

Лучшая технология

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Достойные упоминания: Cocoon, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Diablo IV, Final Fantasy 16, Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Награда за инновации

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Making of Karateka

Достойные упоминания: Dave the Diver, Dredge, Marvel’s Spider-Man 2, Starfield, Viewfinder.

Лучший сюжет

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Venba

Достойные упоминания: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Dredge, Goodbye Volcano High, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Starfield.

Премия за социальное влияние

A Space for the Unbound

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Terra Nil

Venba

Достойные упоминания: Goodbye Volcano High, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Marvel’s Spider-Man 2, Tchia, Thirsty Suitors.

Лучшая графика

Alan Wake 2

Cocoon

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Достойные упоминания: Diablo 4, Dredge, Lies of P, Sea of Stars, Super Mario Bros. Wonder.