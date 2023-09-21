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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.3 6 967 оценок

В новом обновлении для Baldur's Gate 3 дадут возможность менять внешность персонажу

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dear mum
Новости

В третьем крупном обновлении от Larian Studios для игры Baldur's Gate 3 будет добавлена возможность изменения внешности персонажа. Эту опцию можно будет использовать в лагере игрока, где появится волшебное зеркало.

С помощью этого зеркала игроки смогут изменить как внешность, так и голос своего персонажа. Важно отметить, что данная функция не позволит изменить расу и тип телосложения персонажа, и она не будет доступна для оригинальных персонажей, как подчеркнули разработчики.

21
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Skorskis

Какие же лариан няшные. Постоянно правят, откликается на просьбы комьюнити.

11
Understanding the Truth
откликается на просьбы комьюнити.
-10
Mimocrocodil

Какие же последователи Свена няшные. Постоянно жрут то, что им высерают и добавки просят.

-11
Dimples Mimocrocodil
Какие же последователи Свена няшные. Постоянно жрут то, что им высерают и добавки просят.
5
Синий Батя Mimocrocodil

Какие же хейтеры BG3 няшные, жрут что им дают и не обращают внимания на хорошие игры и компании)

5
TAPAKAH222

А что там с DOS2? Они вернули крафт из первой части, как их просили, или всё ещё надо мод ставить? А разговор с животными это всё ещё отдельный навык? А перемещение персонажей такое же медленное?

0
Микола Ларионов

Да мы как бы и не просили расу менять, косметику чисто хотели. Вот и получим, спасибо.

4
swotkota

А оригинальных персонажей можно изменять будет?

0
Dimples
А оригинальных персонажей можно изменять будет?

Нельзя.

Нельзя изменять внешность персонажей-спутников, они очень трепетно относятся к своим прическам. Если только с помощью модов и тд. )

0
Twiceasniceasguys

Давно хотелось отрастить волосы))

0
9Phantom4

Отлично, два дня как закончил первое прохождение.

0