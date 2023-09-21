В новом обновлении для Baldur's Gate 3 дадут возможность менять внешность персонажу

В третьем крупном обновлении от Larian Studios для игры Baldur's Gate 3 будет добавлена возможность изменения внешности персонажа. Эту опцию можно будет использовать в лагере игрока, где появится волшебное зеркало.
С помощью этого зеркала игроки смогут изменить как внешность, так и голос своего персонажа. Важно отметить, что данная функция не позволит изменить расу и тип телосложения персонажа, и она не будет доступна для оригинальных персонажей, как подчеркнули разработчики.
Какие же лариан няшные. Постоянно правят, откликается на просьбы комьюнити.
Какие же последователи Свена няшные. Постоянно жрут то, что им высерают и добавки просят.
Какие же хейтеры BG3 няшные, жрут что им дают и не обращают внимания на хорошие игры и компании)
А что там с DOS2? Они вернули крафт из первой части, как их просили, или всё ещё надо мод ставить? А разговор с животными это всё ещё отдельный навык? А перемещение персонажей такое же медленное?
Да мы как бы и не просили расу менять, косметику чисто хотели. Вот и получим, спасибо.
А оригинальных персонажей можно изменять будет?
Нельзя.
Нельзя изменять внешность персонажей-спутников, они очень трепетно относятся к своим прическам. Если только с помощью модов и тд. )
Давно хотелось отрастить волосы))
Отлично, два дня как закончил первое прохождение.