В новом видео Larian подробнее рассказала о 4 подклассах, которые появятся в патче #8 для Baldur's Gate 3

Ажиотаж вокруг патча 8 для Baldur’s Gate 3 огромен, так как это масштабное финальное обновление контента добавит кросс-плей, фоторежим и 12 новых подклассов. Период стресс-теста все еще продолжается, и недавно был объявлен очередной раунд регистрации. Таким образом, мы все еще не знаем точно, когда выйдет патч 8 для Baldur’s Gate 3. Но благодаря недавно выпущенному видео от Larian игроки могут подробно рассмотреть некоторые новые подклассы, даже не будучи приглашенными на стресс-тесты. В первом видео представлены четыре новых подкласса, и оно помечено как Часть 1, что предполагает, что в конечном итоге расскажут об остальных восьми.

Новое видео представляет собой руководство по будущим подклассам Бард, Варвар, Клирик и Друид. Это означает первый взгляд на игровые воплощения Барда Коллегии Очарования, Варвара Пути Гигантов, Клирика Домена Смерти и Друида Круга Звезд.