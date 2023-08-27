В оживлении NPC в Baldur's Gate 3 участвовало 248 актеров: "Вы не только слышите голоса, но и видите их физическую игру" ©

В Baldur's Gate 3 почти сразу бросается в глаза качество анимации персонажей - трудно выбрать один пример, но сразу вспоминаются причудливые подергивания головы Лаэзель, когда она разглагольствует о гхаике. Оказывается, Larian удалось добиться такого уровня детализации анимации благодаря невероятному количеству захвата движений многочисленных актеров озвучивания.

В своем сообщении в X режиссер-постановщик Baldur's Gate 3 Алена Баранова пояснила, что:

все 248 актеров, все NPC, а не только компаньоны, были одеты в mocap-костюмы, их движения, жесты и выбор физической формы были записаны и отправлены вместе с аудиофайлами аниматорам для использования в игре. вот почему выступления кажутся такими живыми.

Баранова отмечает, что в некоторых случаях, например, в более кинематографичных сценах или в случаях, когда актер был недоступен, не было возможности использовать захват движения.



Баранова продолжает:

Знаковые покачивания головой [Дженнифер Инглиш] в роли Шэдоухарт - это реальные покачивания головы Джен. Милитаристские и инопланетные движения Лаэ'зель были физическим выбором Деворы Уайлд для этого персонажа.

Баранова описывает роль режиссера-постановщика как работу над тем, "чтобы выбор актеров в вокале соответствовал их физическим действиям, и чтобы это было понятно при взгляде на мокап".



Такое внимание к ремеслу, безусловно, помогло оживить основной состав Baldur's Gate 3, но поражает, что аналогичное внимание было уделено и более мелким NPC. Это помогает избежать пропасти в качестве между основным контентом и побочными сюжетами, и этот аспект разработки Baldur's Gate 3 - еще одно свидетельство того, что в ее успехе не было никакого "трюка", а только годы работы профессионалов, находящихся на вершине своего мастерства.