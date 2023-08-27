В оживлении NPC в Baldur's Gate 3 участвовало 248 актеров: "Вы не только слышите голоса, но и видите их физическую игру"

В Baldur's Gate 3 почти сразу бросается в глаза качество анимации персонажей - трудно выбрать один пример, но сразу вспоминаются причудливые подергивания головы Лаэзель, когда она разглагольствует о гхаике. Оказывается, Larian удалось добиться такого уровня детализации анимации благодаря невероятному количеству захвата движений многочисленных актеров озвучивания.
В своем сообщении в X режиссер-постановщик Baldur's Gate 3 Алена Баранова пояснила, что:
все 248 актеров, все NPC, а не только компаньоны, были одеты в mocap-костюмы, их движения, жесты и выбор физической формы были записаны и отправлены вместе с аудиофайлами аниматорам для использования в игре. вот почему выступления кажутся такими живыми.
Баранова отмечает, что в некоторых случаях, например, в более кинематографичных сценах или в случаях, когда актер был недоступен, не было возможности использовать захват движения.
Баранова продолжает:
Знаковые покачивания головой [Дженнифер Инглиш] в роли Шэдоухарт - это реальные покачивания головы Джен. Милитаристские и инопланетные движения Лаэ'зель были физическим выбором Деворы Уайлд для этого персонажа.
Баранова описывает роль режиссера-постановщика как работу над тем, "чтобы выбор актеров в вокале соответствовал их физическим действиям, и чтобы это было понятно при взгляде на мокап".
Такое внимание к ремеслу, безусловно, помогло оживить основной состав Baldur's Gate 3, но поражает, что аналогичное внимание было уделено и более мелким NPC. Это помогает избежать пропасти в качестве между основным контентом и побочными сюжетами, и этот аспект разработки Baldur's Gate 3 - еще одно свидетельство того, что в ее успехе не было никакого "трюка", а только годы работы профессионалов, находящихся на вершине своего мастерства.
Примеры бы анимаций, о которых идёт речь.
Мне запомнился Дьявол, который классно указывает на тебя пальцами двух рук) Да и в целом постоянно вижу уникальные анимации, на которые любая другая студия бы поскупилась)
давайте будем честны, лицевая анимация частенько всратая, особенно у шэдоухарт
Не знаю, не заметил. Меня скорее удивило следующее: Если не отвечать в диалоге (когда начинаешь общаться с компаньёном), они со временем начинают отводить глаза в стороны, качаться туда-сюда, делать движения, ну будто реально стоят и ждут когда я там рожу ответ.
Честно? Выглядит реалистично и мне было приятно это лицезреть (И проще погрузиться в мир, когда ничего не выбивалось)
давно слежу за ленторастом Procy_on - русский язык у него явно не родной
ОЖИВИ свой русский, алё!!