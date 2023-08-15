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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 627 оценок

В "патче 1" для Baldur's Gate 3 будет более "1000 исправлений и доработок"

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Procy_on
Новости

Larian Studios начала рассказывать о том, чего стоит ожидать от первых крупных патчей для Baldur's Gate 3, в том числе о более чем 1000 исправлений только в первом патче (да-да, до этого были лишь "хотфиксы"/исправления)

Мы все очень воодушевлены вашими отзывами. Это очень приятно. Сейчас мы сосредоточены на устранении всех проблем, о которых вы сообщаете, но мы прислушиваемся и к предложениям. Текущая дорожная карта: а) Hotfix 4, б) Patch 1 (+1000 исправлений и доработок), в) Patch 2. В последнем уже будут учтены некоторые пожелания.

На прошлой неделе Larian заявила, что "работает над" патчем 1 и что обновление будет содержать "гигантский список исправлений и изменений". Теперь у нас есть более конкретная цифра, так что будем надеяться, что разработка патча идет полным ходом. В любом случае, не стоит ожидать слишком много подробностей о патче, пока он не будет готов, так как, по словам Larian, студия не "публикует наши дорожные карты, потому что нам нужна свобода действий, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было что-то подправить и изменить, не замыкаясь в себе".

К Baldur's Gate 3 уже вышло несколько исправлений, устраняющих сотни ошибок и глюков, включая такие, как предотвращение того, что ваши истории станут слишком большими для ваших файлов сохранений, и предотвращение того, что ваш пенис станет слишком большим для ваших штанов.

Настоящий патч, скорее всего, будет включать в себя более заметные изменения в геймплее, и в ответах на твит Винке поклонники уже вовсю высказывают свои пожелания. Возможно, в грядущем патче нас ждет возможность поменять внешность своего персонажа.

34
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
erkins007

И без хотфиксов игра отлично работает.

9
staviorja

Ну это как посмотреть. У меня в первом прохождении было поймано около десятка поломаных скриптов и багов. От мелких, до особо крупных обрубающих целые квесты (хорошо хоть не в основной сюжетке). Завершить их конечно можно, благо вариативность в игре большая, но все равно получается не то что планировалось изначально.

Поэтому пусть спокойно работают. Нет предела совершенству, как говорится.

8
281382

У меня на старте только 2 проблемы.

1) Это Не сохраняла игру.

2) Скрипт не срабатывал в закрытой кладовой Друидской Рощи - там где Пандира (Крыса привела меня к крысиному сокровищу). В общем она (Пандира ) не как не лечилась (((

А так В целом за 7 часов не одного вылета или бага.

3
Китобой на Луне 281382

Там слишком разработчики замудрили, так как я обошел с другой стороны здания через выступы скал и прыжком оказался на территории, на что NPC нормально отреагировал, но когда я излечил ее, игра ошибочно запустила скрипт, якобы я что-то украл и убежал (что, кстати, было адекватно анимировано). Даже несмотря на эти широховатости, снимаю шляпу перед разработчиками)

0
BENDJI

Наиграл уже 20 часов, ни одного бага не видел. Где люди их находят хз.

4
FunMC

Ломающих игру багов нету, а вот мелких, за 94 часа игры полно встретил.

0
Space marine286
в) Patch 2. В последнем уже будут учтены некоторые пожелания

Хм интересно. Это какие «пожелания»? Новые подкласс, артефакты или что-то еще?

2
NFiria

Из действительно бесящих багов это бл№дская камера! Все остальное не так уж и критично хоть и грустно ибо релизная версия все же.

0
Dexter Stockman

о, я вчера на ней улетел так что пришлось перезагруждать сейв(((

-3
Dexter Stockman

Прелестно

0
Dexter Stockman

Вчера обнаружил баг-проход сквозь стену в Гримфордже))) ЗатО квест смог закончить, а то ппц непянтно как там к лаве вниз добираться

0
flatron22

англ лангуаге при диалоге с Карлах,в яслях у врачевателя их'него
иногда при выпадении боя кто то лезет в диалог и интерфейс пропадает

0
Ингбелиал

Надеюсь пофиксят черные портреты персонажей после повышения уровня. Не смертельно конечно, но все равно раздражает.

0
Malicе

в яслях не переведены диалоги с ученой, то есть,то проподают романтические диалоги в лагере, в храме Шар двери открывались но оставались закрытыми, только к третьему акту дополз

0
HunterS0UL

Нравятся такие новости. Очень. )

0
Billy Milligan

Побольше обнов,игра итак сочная,но что будет с обновами игра десятилетия?

0
Кей Овальд

Короче, в финале опять другая игра будет. Нафига тогда сейчас играть?..

-7
kityara35

Прикольно. В игре тонны недоработок, но приняли с теплотой. А кп77 засирают до сих пор, хотя он на релизе лучше выглядел. Сильно по хорошим играм оголодали мы.

-20
DeadRemix

Ни одного какого либо бага не встретил как и многие игроки( по крайней мере серьезных и ломающих игру) . Все баги в игре никак не мешают игре если и встречаются. Кп на релизе у каждого второго хреного работал, т позы, проваливанмя под карту, херовая оптимизация,сломанные квесты, ии, нпс, машины и пр. О чем говорить если спустя два года можно встретить кучу багов

0
staviorja DeadRemix

Лол, у меня наоборот было. На релизе в кп были только летающие светофоры и окурки. А потом с каждой обновой игра все ухудшалась и ухудшалась. И теперь мой единственный вариант в нее поиграть это низкие настройки графики, 15 фпс в дождь, поломаные модельки персонажей и куча тормозящих скриптов. При этом летающие светофоры и окурки никуда не делись.

0