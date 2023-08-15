В "патче 1" для Baldur's Gate 3 будет более "1000 исправлений и доработок"

Larian Studios начала рассказывать о том, чего стоит ожидать от первых крупных патчей для Baldur's Gate 3, в том числе о более чем 1000 исправлений только в первом патче (да-да, до этого были лишь "хотфиксы"/исправления)
Мы все очень воодушевлены вашими отзывами. Это очень приятно. Сейчас мы сосредоточены на устранении всех проблем, о которых вы сообщаете, но мы прислушиваемся и к предложениям. Текущая дорожная карта: а) Hotfix 4, б) Patch 1 (+1000 исправлений и доработок), в) Patch 2. В последнем уже будут учтены некоторые пожелания.
На прошлой неделе Larian заявила, что "работает над" патчем 1 и что обновление будет содержать "гигантский список исправлений и изменений". Теперь у нас есть более конкретная цифра, так что будем надеяться, что разработка патча идет полным ходом. В любом случае, не стоит ожидать слишком много подробностей о патче, пока он не будет готов, так как, по словам Larian, студия не "публикует наши дорожные карты, потому что нам нужна свобода действий, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было что-то подправить и изменить, не замыкаясь в себе".
К Baldur's Gate 3 уже вышло несколько исправлений, устраняющих сотни ошибок и глюков, включая такие, как предотвращение того, что ваши истории станут слишком большими для ваших файлов сохранений, и предотвращение того, что ваш пенис станет слишком большим для ваших штанов.
Настоящий патч, скорее всего, будет включать в себя более заметные изменения в геймплее, и в ответах на твит Винке поклонники уже вовсю высказывают свои пожелания. Возможно, в грядущем патче нас ждет возможность поменять внешность своего персонажа.
И без хотфиксов игра отлично работает.
Ну это как посмотреть. У меня в первом прохождении было поймано около десятка поломаных скриптов и багов. От мелких, до особо крупных обрубающих целые квесты (хорошо хоть не в основной сюжетке). Завершить их конечно можно, благо вариативность в игре большая, но все равно получается не то что планировалось изначально.
Поэтому пусть спокойно работают. Нет предела совершенству, как говорится.
У меня на старте только 2 проблемы.
1) Это Не сохраняла игру.
2) Скрипт не срабатывал в закрытой кладовой Друидской Рощи - там где Пандира (Крыса привела меня к крысиному сокровищу). В общем она (Пандира ) не как не лечилась (((
А так В целом за 7 часов не одного вылета или бага.
Там слишком разработчики замудрили, так как я обошел с другой стороны здания через выступы скал и прыжком оказался на территории, на что NPC нормально отреагировал, но когда я излечил ее, игра ошибочно запустила скрипт, якобы я что-то украл и убежал (что, кстати, было адекватно анимировано). Даже несмотря на эти широховатости, снимаю шляпу перед разработчиками)
Наиграл уже 20 часов, ни одного бага не видел. Где люди их находят хз.
Ломающих игру багов нету, а вот мелких, за 94 часа игры полно встретил.
Хм интересно. Это какие «пожелания»? Новые подкласс, артефакты или что-то еще?
Из действительно бесящих багов это бл№дская камера! Все остальное не так уж и критично хоть и грустно ибо релизная версия все же.
о, я вчера на ней улетел так что пришлось перезагруждать сейв(((
Прелестно
Вчера обнаружил баг-проход сквозь стену в Гримфордже))) ЗатО квест смог закончить, а то ппц непянтно как там к лаве вниз добираться
англ лангуаге при диалоге с Карлах,в яслях у врачевателя их'него
иногда при выпадении боя кто то лезет в диалог и интерфейс пропадает
Надеюсь пофиксят черные портреты персонажей после повышения уровня. Не смертельно конечно, но все равно раздражает.
в яслях не переведены диалоги с ученой, то есть,то проподают романтические диалоги в лагере, в храме Шар двери открывались но оставались закрытыми, только к третьему акту дополз
Нравятся такие новости. Очень. )
Побольше обнов,игра итак сочная,но что будет с обновами игра десятилетия?
Короче, в финале опять другая игра будет. Нафига тогда сейчас играть?..
Прикольно. В игре тонны недоработок, но приняли с теплотой. А кп77 засирают до сих пор, хотя он на релизе лучше выглядел. Сильно по хорошим играм оголодали мы.
Ни одного какого либо бага не встретил как и многие игроки( по крайней мере серьезных и ломающих игру) . Все баги в игре никак не мешают игре если и встречаются. Кп на релизе у каждого второго хреного работал, т позы, проваливанмя под карту, херовая оптимизация,сломанные квесты, ии, нпс, машины и пр. О чем говорить если спустя два года можно встретить кучу багов
Лол, у меня наоборот было. На релизе в кп были только летающие светофоры и окурки. А потом с каждой обновой игра все ухудшалась и ухудшалась. И теперь мой единственный вариант в нее поиграть это низкие настройки графики, 15 фпс в дождь, поломаные модельки персонажей и куча тормозящих скриптов. При этом летающие светофоры и окурки никуда не делись.