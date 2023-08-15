В "патче 1" для Baldur's Gate 3 будет более "1000 исправлений и доработок" ©

Larian Studios начала рассказывать о том, чего стоит ожидать от первых крупных патчей для Baldur's Gate 3, в том числе о более чем 1000 исправлений только в первом патче (да-да, до этого были лишь "хотфиксы"/исправления)

Мы все очень воодушевлены вашими отзывами. Это очень приятно. Сейчас мы сосредоточены на устранении всех проблем, о которых вы сообщаете, но мы прислушиваемся и к предложениям. Текущая дорожная карта: а) Hotfix 4, б) Patch 1 (+1000 исправлений и доработок), в) Patch 2. В последнем уже будут учтены некоторые пожелания.

На прошлой неделе Larian заявила, что "работает над" патчем 1 и что обновление будет содержать "гигантский список исправлений и изменений". Теперь у нас есть более конкретная цифра, так что будем надеяться, что разработка патча идет полным ходом. В любом случае, не стоит ожидать слишком много подробностей о патче, пока он не будет готов, так как, по словам Larian, студия не "публикует наши дорожные карты, потому что нам нужна свобода действий, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было что-то подправить и изменить, не замыкаясь в себе".



К Baldur's Gate 3 уже вышло несколько исправлений, устраняющих сотни ошибок и глюков, включая такие, как предотвращение того, что ваши истории станут слишком большими для ваших файлов сохранений, и предотвращение того, что ваш пенис станет слишком большим для ваших штанов.



Настоящий патч, скорее всего, будет включать в себя более заметные изменения в геймплее, и в ответах на твит Винке поклонники уже вовсю высказывают свои пожелания. Возможно, в грядущем патче нас ждет возможность поменять внешность своего персонажа.