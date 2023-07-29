В полной версии Baldur's Gate 3 вы вряд ли узнаете популярного компаньона из раннего доступа

Адам Смит, ведущий сценарист Baldur's Gate 3, рассказал об изменениях, которые претерпел один из персонажей в полной версии игры по сравнению с ранним доступом. Как оказалось, после выхода полной версии Baldur's Gate 3 Уилл (Wyll), как его называют, уже не будет тем Уиллом, с которым мы познакомились в раннем доступе. Причиной тому стала смена актера, участвовавшего в записи голоса и захвате движения.
Предыдущего актера (Ланре Малаолу) в этой роли сменил Тео Соломон, для которого участие в популярных проектах не является чем-то необычным. В частности, актер работал в качестве рассказчика 12-часовой аудиокниги Warhammer 40,000: Leviathan.
Примечательно, что голос (поскольку внешность, вероятнее всего, останется прежней) - не единственное изменение, которому подвергнется персонаж Уилла в Baldur's Gate 3. По словам Смита, вся сюжетная линия персонажа была переработана практически с нуля.
Почти каждая строчка диалога была переписана с нуля. Мы сильно изменили его прошлое; мы поняли, что у Уилла невероятно увлекательная история, но мы рассказали ее не так хорошо, как могли бы. В общем, нам пришлось переделать ее, ибо такова наша работа", - объяснил он во время Panel from Hell.
Полная версия Baldur's Gate 3 выйдет 3 августа на ПК. Владельцам консоли PlayStation 5 придется подождать до 6 сентября.
"популярного"?Он когда то был популярный? Вампирчик да его можно назвать популярным но точно не Уилла
он был настолько "популярным", что разрабам пришлось его полностью переделывать к релизу :))
https://www.playground.ru/baldurs_gate_3/news/larian_perepisala_vsyu_istoriyu_odnogo_kompanona_baldurs_gate_3_iz_rannego_dostupa-1637083
старая новость
Я не помню про что он там, но скорее всего переделали под добряка, как обычно сейчас черных представляют.
главное чтоб не добавили "крепкой мужской дружбы"
Он и так был добряком, проблема в том что он бесполезен был, довольно клишированная история и с точки зрения игромехана все так же плохо, распределение статов не учитывая человека, не то чтобы плохой покровитель.но все же те же заклы нужно другие ему, и нет подходяшего ему договора, он так и напрашивается на договор клинка но в раннем доступе его не было
Канг Завоеватель из Марвел, который злодей такой сейчас 😳
Спин-офф Форсажа, где злодея сыграл Идрис Эльба. За 5 сек вспомнил
Игра в активную толерантость пошла судя по представленной информации разработчиками за последнее время, поэтому там полюбому должен быть черный добряк с моралью.
Куда уж еще добрее? Мне он еще в первом прохождении показался чересчур идеализированным. Если остальные персы обладают хоть какой-то многогранностью (пусть даже этих граней будет две, уже больше чем одна) и не ощущаются типичными геройскими героями или наоборот злодейскими злодеями, то Уилл вообще не цеплял своей утрированно геройско-добряческой натурой. За такими не особо интересно наблюдать, буквально каждую реакцию на то или иное действие можно было предугадать.
На самом деле его история действительно неплохая получилась, но проходить ее довольно нудно, особенно для тех кто уже прошел ее в раннем доступе. Надеюсь изменения будут в лучшую сторону, а то большинство просто скипнут его.
Плюс, как мне кажется, вертели ларианы всю эту политкорректность на известном органе. Сомневаюсь что они станут делать такого персонажа просто чтобы угодить кому-то или недайбоже не оскорбить.