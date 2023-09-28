В редакторе персонажей Baldur's Gate 3 за игроком стоит целая толпа голых мужчин

Масштабная пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios содержит в себе сотни часов контента и огромное количество секретов. Полноценный релиз игры состоялся уже почти два месяца назад, а игроки все еще продолжают делиться своими необычными находками. Одной из таких поделился пользователь с ником amirdrassil. Ему удалось обнаружить весьма необычную особенность редактора персонажей в Baldur's Gate 3.
Как оказалось, прямо во время создания вашего персонажа в Baldur's Gate 3 вокруг него стоят целая толпа совершенно голых мужчин. Разработчики сделали так, чтобы вы не видели их во время обычного использования редактора персонажа, но обнаружить их можно. Для этого достаточно воспользоваться любым модом на камеру или консолью разработчика.
При отдалении камеры в редакторе персонажа на достаточное расстояние вы заметите, что вашего персонажа будут окружать голые мужчины. Точно неизвестно, зачем Larian Studios понадобилось добавлять лишних персонажей при их создании и зачем их было прятать вообще. Вероятно, это связано с особенностью встроенного редактора. Как предполагают игроки, из-за детализированных настроек внешности дополнительные голые персонажи позволяют быстрее загружать все объекты персонализации.
Напомним, ранее директор Larian Studios похвастался своим прохождением игры, на которое он потратил больше 130 часов.
Редактор персонажей в БГ3 такой
Вот-вот, тоже сразу вспомнил этот мем)
я ждала этот коммент ахахах
Да все сразу вспомнили. Забавный момент, это точно.
Для большинства фанатов этой игры это обычное дело)
Тогда почему нет женских персонажей?
респект тому чуваку с чувством юмора
Гомосеки...
Как теория, они могут проговаривать голоса в опциях или типа того, как это было в New Vegas в концовках)
как там говорится "на безрыбье и рак рыба", новость о ни о чем в публицистическом стиле. Лари замолчали теперь, нечего собирать. Лучше собрать ошибки игры с модами после 3 патча.
дополнительные голые персонажи позволяют быстрее загружать все объекты персонализации
Абсолютно глупый вывод. Если бы это было так, то стояли абсолютно разные подборки персонажей - на заготовку. И уже точно там были бы женщины. Поэтому скорей всего это сделал какой-нибудь извращенец в команде и тут ничего удивительного, учитывая на сколько бесовская данная игра.
Пусть меня задизят, но всё больше убеждаюсь в том, что создатели этой игры - геи.
Ну реально - куче красивых мужских персов.
Куче уродливых женских персов.
Главной рекламой до выхода было вот это - вас может трах*нуть медведь.
Так же в игре мужские персы уж как то легко влюбляются в созданного гг.
Так ещё и вот это.
Это придаёт игре европейскости, цивилизованности и современности, наверное.