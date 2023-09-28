В редакторе персонажей Baldur's Gate 3 за игроком стоит целая толпа голых мужчин ©

Масштабная пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios содержит в себе сотни часов контента и огромное количество секретов. Полноценный релиз игры состоялся уже почти два месяца назад, а игроки все еще продолжают делиться своими необычными находками. Одной из таких поделился пользователь с ником amirdrassil. Ему удалось обнаружить весьма необычную особенность редактора персонажей в Baldur's Gate 3.

Как оказалось, прямо во время создания вашего персонажа в Baldur's Gate 3 вокруг него стоят целая толпа совершенно голых мужчин. Разработчики сделали так, чтобы вы не видели их во время обычного использования редактора персонажа, но обнаружить их можно. Для этого достаточно воспользоваться любым модом на камеру или консолью разработчика.

При отдалении камеры в редакторе персонажа на достаточное расстояние вы заметите, что вашего персонажа будут окружать голые мужчины. Точно неизвестно, зачем Larian Studios понадобилось добавлять лишних персонажей при их создании и зачем их было прятать вообще. Вероятно, это связано с особенностью встроенного редактора. Как предполагают игроки, из-за детализированных настроек внешности дополнительные голые персонажи позволяют быстрее загружать все объекты персонализации.

Напомним, ранее директор Larian Studios похвастался своим прохождением игры, на которое он потратил больше 130 часов.