В сообществе Baldur's Gate 3 разгорелся скандал из-за мода, делающего Карлах более красивой и женственной

Известный разработчик и комментатор игровой индустрии Grummz обратил внимание на новый скандал в сообществе Baldur’s Gate 3 из-за мода под названием "Hot Thing - Karlach edit", который изменяет внешность персонажа Карлах, делая ее более женственной и привлекательной. Изменения включают удаление морщин, добавление макияжа, коррекцию модели лица и текстур. Дискуссия вокруг мода быстро переросла в классический культурный конфликт: "мужской взгляд и традиционная красота" против "сохранения аутентичности персонажа".

Сторонники оригинального дизайна Карлах эмоционально выступают против изменений. Они называют мод "сексизмом" и "патриархальным дурновкусием", утверждая, что шрамы и мускулистая фигура Карлах - неотъемлемая часть ее истории как воина, отслужившей десять лет в армии. Один из критиков написал: "Как, скажите на милость, можно совместить десять лет на передовой с идеально гладким телом?"



Сторонники мода активно выступают в его защиту, подчеркивая, что это личный выбор каждого игрока. Некоторые пользователи указывают на двойные стандарты: моды, делающие персонажей менее привлекательными или более "прогрессивными", обычно приветствуются, тогда как изменения в сторону традиционной красоты вызывают шквал критики.



Стоит отметить, что моды для Baldur's Gate 3 - явление массовое, они охватывают самые разные аспекты игры: от изменения внешности персонажей до расширения сюжетных линий. Однако именно моды, затрагивающие внешность женских персонажей, чаще всего становятся предметом ожесточённых споров. По данным индустриальных исследований, в 2025 году положительная реакция на "сексуализирующие" моды для мужских персонажей составила 68%, для женских - всего 12%.Это указывает на сохраняющуюся асимметрию в восприятии модификаций в зависимости от пола персонажа.