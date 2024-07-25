В Steam стартовало бета-тестирование крупного патча #7 для Baldur's Gate 3

Задержка оказалась небольшой и Larian Studios уже начала закрытые бета-тесты седьмого патча для Baldur's Gate 3. Тем, кому посчастливилось быть выбранными, следует проверить свои учетные записи Steam. Larian Studios также просит не спойлерить содержание обновления другим игрокам.

Напомним, долгожданное обновление внесет в игру более 1000 исправлений. Также будет новый контент, например свежие кат-сцены для плохой концовки, а также официальный инструмент для создания модов.

Если вы хотите узнать больше обо всех изменениях, исправлениях и новых функциях, взгляните на список, прикрепленный к анонсу Larian Studios.