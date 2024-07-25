В Steam стартовало бета-тестирование крупного патча #7 для Baldur's Gate 3

Задержка оказалась небольшой и Larian Studios уже начала закрытые бета-тесты седьмого патча для Baldur's Gate 3. Тем, кому посчастливилось быть выбранными, следует проверить свои учетные записи Steam. Larian Studios также просит не спойлерить содержание обновления другим игрокам.
Напомним, долгожданное обновление внесет в игру более 1000 исправлений. Также будет новый контент, например свежие кат-сцены для плохой концовки, а также официальный инструмент для создания модов.
Если вы хотите узнать больше обо всех изменениях, исправлениях и новых функциях, взгляните на список, прикрепленный к анонсу Larian Studios.
Нужно еще раз перепройти
Годная обнова.
Концовки для маньяков завезли, добавили свой менеджер модов.
Бета-тест патча... дожили...
"Дожили"? Старая и нормальная практика, вообще-то.
Всё это должно было быть в день выхода из раннего доступа! Какого фига сюжет игры до сих пор не завершён? Почему новые кат-сцены до сих пор получаем в патчах? Если игра до сих пор не готова, тогда зачем разработчики объявили о завершении раннего доступа? Зачем объявили релиз? Скажу прямо, я считаю поведение Лариан крайне неуважительным к своим игрокам. А игроки ещё и массово хвалят разработчиков за такое поведение. Дожили.
Молодцы, независимая студия, без большого прям финансирования от крупных издателей, пилят игру как им заблагорассудится. Всё по заветам Геншин Инфакрт.
Ой.