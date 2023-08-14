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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 426 оценок

В студии локализации Altagram извинились за неполные титры Baldur's Gate 3

Simple Jack
Новости

Представители студии Altagram Group извинились за неполный список переводчиков в титрах Baldur’s Gate 3. Авторы пообещали, что пропущенные имена добавят в ближайшем патче.

«В последние дни нам стало известно, что отсутствие в титрах Baldur's Gate 3 переводчиков вызвало разочарование и недовольство сообщества внештатных переводчиков. Мы берем на себя полную ответственность за пропуск имен наших фрилансеров и приносим извинения. Мы извлекаем уроки из этого опыта и пересматриваем ошибки в наших внутренних процессах. Мы хотели бы поблагодарить компанию Larian за то, что она позволила нам быстро исправить эту ошибку и обновить раздел титров. Имена переводчиков будут добавлены в ближайшем патче к игре», — Altagram Group.

Сейчас в списке локализаторов указаны лишь руководители команд-локализаторов. В Larian отметили, что Altagram предоставила им неполный список локализаторов, поэтому в нем недостает большинства переводчиков.

Baldur's Gate 3 вышла 4 августа на PC. Игра с 97 баллами из 100 стала лучшей в истории на PC по версии Metacritic. 6 сентября RPG станет доступно на PlayStation 5.

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8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Саня Шарапов

Извинились бы лучше за пропущенный непереведённый текст в игре.

17
Лобо

А то что эти горе переводчики перевели не весь тест это нормально?Пусть весь сначала переведут на не честично а потом возмущаются

5
Andrew Shimansky

уже патч есть на нексусе русика с лучшим переводом

0
Лобо Andrew Shimansky

Ну это не официальный а официальный некоторые места в игре без перевода

0
staviorja

Причем странно что отсутствует иногда текст, который был нормально переведен в рд, но на релизе внезапно оставался буржуйским. С простым отсутствием перевода еще можно смириться, но когда он сначала был а потом внезапно пропал это странно.

0
UndecidedLionel

Я думала они извиняются за то, что не всё перевели, а оказывается за какие - то там титры.

2
Mad_cloud

Ждём пока допилят остатки перевода

1
Jarvis666

Ещë им нужно извиниться за геймплей

-6