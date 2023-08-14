В студии локализации Altagram извинились за неполные титры Baldur's Gate 3

Представители студии Altagram Group извинились за неполный список переводчиков в титрах Baldur’s Gate 3. Авторы пообещали, что пропущенные имена добавят в ближайшем патче.
«В последние дни нам стало известно, что отсутствие в титрах Baldur's Gate 3 переводчиков вызвало разочарование и недовольство сообщества внештатных переводчиков. Мы берем на себя полную ответственность за пропуск имен наших фрилансеров и приносим извинения. Мы извлекаем уроки из этого опыта и пересматриваем ошибки в наших внутренних процессах. Мы хотели бы поблагодарить компанию Larian за то, что она позволила нам быстро исправить эту ошибку и обновить раздел титров. Имена переводчиков будут добавлены в ближайшем патче к игре», — Altagram Group.
Сейчас в списке локализаторов указаны лишь руководители команд-локализаторов. В Larian отметили, что Altagram предоставила им неполный список локализаторов, поэтому в нем недостает большинства переводчиков.
Baldur's Gate 3 вышла 4 августа на PC. Игра с 97 баллами из 100 стала лучшей в истории на PC по версии Metacritic. 6 сентября RPG станет доступно на PlayStation 5.
Извинились бы лучше за пропущенный непереведённый текст в игре.
А то что эти горе переводчики перевели не весь тест это нормально?Пусть весь сначала переведут на не честично а потом возмущаются
уже патч есть на нексусе русика с лучшим переводом
Ну это не официальный а официальный некоторые места в игре без перевода
Причем странно что отсутствует иногда текст, который был нормально переведен в рд, но на релизе внезапно оставался буржуйским. С простым отсутствием перевода еще можно смириться, но когда он сначала был а потом внезапно пропал это странно.
Я думала они извиняются за то, что не всё перевели, а оказывается за какие - то там титры.
Ждём пока допилят остатки перевода
Ещë им нужно извиниться за геймплей